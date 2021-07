Triple alerte à la bombe à Bayonne : trois lieux évacués pendant plus d'une heure

La gare, la cathédrale ainsi que le centre aquatique des Hauts de Bayonne évacués pendant plus d'une heure après une triple alerte à la bombe dans les trois lieux. C'était une fausse alerte.

L'accès au centre aquatique des Hauts de Bayonne a été interdit pendant plus d'une heure le temps de vérifier si une bombe s'y trouvait

Ce samedi après midi, sur les coups de 16h, une personne a composé le 17 pour une triple alerte à la bombe. Il aurait en effet informé avoir déposé une bombe dans trois sites Bayonnais: la gare, la cathédrale ainsi que le centre aquatique des Hauts de Bayonne, ajoutant que tout allait exploser à 17h.

La police a déployé des patrouilles sur chacun des sites pour dans un premier temps les faire tous évacuer, avant d'inspecter les lieux. Les forces sentinelles ont également été mobilisés. Les opérations ont duré plus d'une heure. Il s'agissait pour les trois sites d'une fausse alerte.

Concernant la gare, elle a non seulement été évacuée, mais la circulation entrant et sortant des trains a également été interrompue et des trains ont dû attendre en gare de Biarritz le temps de la fin de l'opération. Le trafic a pu reprendre peu après 18h.

La police a ouvert une enquête pour retrouver la personne qui a passé le coup de fil menaçant.