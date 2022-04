Triple homicide à Amiens : près de 300 personnes ont participé à la marche blanche

Amélia, Jennifer et Eliam. Ces trois prénoms, ce sont ceux des trois victimes de la rue Maberly à Amiens. Huit jours après le drame, ces mêmes prénoms ont été scandés à plusieurs reprises par les quelque 300 participants de la marche blanche, ce samedi à 14h.

Une marche blanche marquée par l'arrivée en bloc de la famille des victimes sur le parvis de la maison de la culture. Des membres de la famille, vêtus de blanc, photos et mots d'amour dans les bras, mené par Christiane. C'est un cri du cœur que la mère et grand-mère des victimes a poussé devant des anonymes, amis et connaissances de ses filles. "Mes enfants ont été assassinés, violentés, brutalisés d'une force extrême. La brutalité, je dis non!" s'exclame-t-elle.

Mes filles étaient ma fierté

Après la minute de silence, le cortège a traversé le centre-ville toujours guidé par Christiane.

"Elles étaient tellement aimées de tout le monde. C'étaient des filles magnifiques. Elles étaient ma fierté et la fierté de tous. C'est ce qu'il y a de plus beau sauf qu'on me les a prises gratuitement. Je dis non a cette violence. Ce n'est pas possible, je dis stop!". A cette colère, s'ajoute la vive émotion dans les rangs de ce long cortège.

Le cortège a défilé dans le centre-ville d'Amiens avant de se séparer devant la tour perret. © Radio France - Virginie Vandeville

Elle ne méritait pas cela, pas elle

Quelques yeux rougis sont perceptibles chez les collègues de Jennifer. Quelques larmes coulent aussi le long des joues des amies d'Amelia. "Elle était toujours de bonne humeur. Elle ne méritait pas cela, pas elle", sanglote l'une d'entre elles. Ce samedi après-midi, les participants de cette marche ne veulent se souvenir que des beaux moments, de la fraîcheur et la joie de vivre de ces deux jeunes filles "qui n'étaient parties de rien et qui se sont battues pour obtenir un master pour l'une, un CDI pour l'autre", précise un proche.

"La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour l'anniversaire d'Eliam, il y a quelques semaines", explique Samantha, une des cousines. "C'était un repas de famille où l'on a beaucoup ri. Eliam fêtait ses trois ans et il ouvrait tous ses cadeaux", se remémore la jeune femme en pleurs. Des souvenirs, voilà ce qu'il reste des trois victimes. Désormais la famille veut des réponses. Que s'est-il passé dans cet appartement ? L'enquête se poursuit.

Les funérailles des jeunes victimes, eux, se tiendront lundi à la cathédrale d'Amiens.