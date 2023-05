Triple homicide à Dreux : l'ancien compagnon de la femme tuée a été interpellé

La police a arrêté ce samedi matin un homme à Plaisir dans les Yvelines a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Il s'agit de l'ancien compagnon de la femme retrouvée morte avec ses deux enfants jeudi matin dans leur pavillon de Dreux, en Eure-et-Loir.

L'interpellation a eu lieu alors que l'homme venait de retirer de l'argent à un distributeur et après être allé dans un magasin de téléphonie. C'est la gérante du magasin qui a prévenu la police. Il a été placé en garde à vue à la police judiciaire d'Orléans.

Un homme déjà condamné pour violences conjugales

L'homme de 46 ans était recherché depuis la découverte des corps dans un pavillon de Dreux, une mère et ses deux enfants de 13 ans et 18 mois. Il avait déjà été condamné il y a deux ans pour des violences sur son ex-compagne et sur sa fille. Après un an de prison ferme, il avait, depuis sa sortie de détention, l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-conjointe.

Mais depuis le début du mois de mai, cette mère de famille avait déposé deux plaintes contre lui. La première fois remonte au 9 mai. Elle soupçonnait son ex-compagnon d'avoir placé un traceur GPS sous son véhicule. Un traceur retrouvé par la police, dont l'enquête était en cours. La deuxième plainte date du mercredi 24 mai. Cette femme suspectait son ex-conjoint de lui avoir dérobé des bijoux, chez elle.