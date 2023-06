Triple homicide de Dreux : la femme tuée de 72 coups de couteau, ses enfants poignardés aussi plusieurs fois

Après l'horreur, on commence à avoir les premiers éléments suite au triple homicide à Dreux, en Eure-et-Loir. Le procureur de la République de Chartres a publié ce jeudi les résultats de l'autopsie pratiquée sur la mère de famille et ses deux enfants de 13 ans et 18 mois, retrouvés dans un pavillon le 25 mai .

La femme de 36 ans a été frappée par 72 coups de couteau, "donnés à l'aide d'un objet tranchant et piquant, sans doute un couteau" précise Frédéric Chevallier. Les coups ont été "portés dans le cou et sur le thorax, mais également dans la région du pubis et de son organe génital". La victime est "décédée d'un hémopneumothorax", un épanchement de sang dans la plèvre.

L'adolescente et le nourrisson ont aussi été poignardés à de nombreuses reprises

La fille du suspect, âgée de 13 ans, a quant à elle reçu douze coups de couteau "sur le thorax et dans le dos". La jeune fille est décédée d'une section de l'aorte. La troisième victime, un nourrisson âgé de 18 mois, a reçu vingt coups de couteau, "le thorax, dans le dos et à la carotide, l'atteinte de cette dernière et les plaies thoraciques ayant été mortelles".

Le principal suspect dans cette affaire a été arrêté deux jours après la découverte des corps, interpellé samedi à Plaisir, dans les Yvelines . L'ex-conjoint, âgé de 46 ans, a été mis en examen pour homicides volontaires aggravés . Il a nié les faits devant les enquêteurs, selon le parquet. Peu avant sa comparution devant un magistrat du parquet de Chartres lundi, il avait été conduit à l'hôpital après s'être infligé intentionnellement des blessures.