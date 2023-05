Triple homicide de Dreux : la garde à vue du principal suspect prolongée

Il a été arrêté ce samedi dans les Yvelines . La garde à vue de l'ancien compagnon de la femme retrouvée morte avec ses deux enfants jeudi matin dans leur pavillon de Dreux , en Eure-et-Loir, a été prolongée, annonce ce dimanche midi le parquet de Chartres, contacté par franceinfo. Le procureur précise que de nouvelles auditions doivent être réalisées.

Après 24 heure d'auditions, le suspect "se dit étranger aux faits criminels sur lesquels il est interrogé" et "nie toute implication dans ces faits" détaille le procureur de la République.

La victime avait déposé deux plaintes contre son ex-compagnon

L'homme de 46 ans a été arrêté dans les Yvelines, à Plaisir, 48 heures après la découverte des trois corps, son ex-compagne et les deux enfants de cette dernière âgés de 13 ans et 18 mois. Il avait déjà été condamné il y a deux ans pour des violences sur son ex-compagne et sur sa fille. Après un an de prison ferme, il avait, depuis sa sortie de détention, l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-conjointe.

En mai, la victime avait déposé deux plaintes contre le principal suspect. Elle soupçonnait son ex-compagnon d'avoir placé un traceur GPS sous son véhicule, et de vols répétés de bijoux et de documents administratifs chez elle.

Dans une première déclaration sur l'affaire faite ce samedi, le procureur Frédéric Chevallier a assuré que "les éléments que j'ai dans le dossier du juge d'application des peines, qui le suivait depuis plus d'un an, montrent une évolution plutôt positive. Il respectait ses interdictions et n'avait pas revu son ex-compagne".