Triple homicide de Dreux : le suspect mis en examen et placé en détention provisoire

Cinq jours après la découverte des corps d'une femme et de ses deux enfants dans un pavillon de Dreux, le principal suspect est mis en examen pour "homicides volontaires aggravés" et placé en détention provisoire, comme l'avait demandé le procureur, annonce le parquet de Chartres ce lundi soir. Cet homme de 46 ans, soupçonné d'avoir tué son ex-femme de 36 ans, une adolescente de 13 ans et un bébé garçon de 18 mois, a été hospitalisé brièvement, après s'être blessé volontairement .

Après son interrogatoire de première comparution et peu avant sa présentation à un magistrat en vue de sa mise en examen, l'homme a tenté de s’autostranguler, avait indiqué plus tôt le parquet. Il a été admis en observation à l’hôpital du Coudray pendant quelques heures. Après des examens médicaux et psychiatriques, le suspect est revenu au tribunal judiciaire devant le juge des libertés et de la détention.

Le suspect "nie toute implication" dans ce triple meurtre, précisait dimanche le parquet.

L'homme déjà condamné pour des violences sur son ex-femme et sur sa fille

Le suspect a été interpellé deux jours après le triple homicide , à Plaisir dans les Yvelines selon franceinfo. Placé en garde à vue à Orléans (Loiret) pour des faits d'"homicides volontaires aggravés", celle-ci avait été prolongée dimanche. Il est soupçonné d'avoir porté "une quarantaine de coups" de couteau à son ex-conjointe, et une dizaine sur chaque enfant. Les autopsies des trois corps sont prévues "en début de semaine à Rouen", selon le procureur de Chartres.

L'homme de 46 ans avait déjà été condamné il y a deux ans pour des violences sur son ex-compagne et sur sa fille. Après un an de prison ferme, il avait, depuis sa sortie de détention, l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-conjointe. Cependant, depuis le début du mois de mai, cette mère de famille a déposé plainte deux fois contre lui : une première fois le 9 mai, soupçonnant son ex-compagnon d'avoir placé un traceur GPS sous son véhicule. Un traceur retrouvé par la police, dont l'enquête était en cours. La deuxième plainte date du mercredi 24 mai, la veille de la découverte des corps. Cette femme suspectait son ex-conjoint de lui avoir dérobé des bijoux, chez elle.