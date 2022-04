Triple meurtre de la rue Maberly à Amiens : le conjoint de l'une des victimes, "suspect privilégié" du parquet

C'est un accident de la route qui aurait pu passer inaperçu. Ce jeudi matin, un homme de 48 ans, le conjoint de l'une des victimes de la rue Maberly, aurait volontairement percuté un camion sur la route de Flixecourt pour tenter de mettre fin à ses jours. Il est actuellement hospitalisé à Amiens. Son pronostic vital n'est plus engagé et il sera entendu par les enquêteurs dans les prochains jours.

Ce sont les précisions apportées ce samedi par Alexandre De Bosschère, procureur de la République d'Amiens. Il a également dit que les victimes étaient deux sœurs, âgées de 26 et 25 ans et un enfant, le fils de la femme la plus âgée, de 3 ans. "Les soupçons convergent vers cet individu", précise encore Alexandre De Bosschère. "Cet homme a probablement tenté de mettre fin à ses jours en provoquant cette collision. Des lésions graves retrouvées sur lui indiquent qu'il a tenté de se suicider par d'autres moyens quelques heures plus tôt", dit encore le procureur.

Morts par asphyxie

"A ce stade, il est possible de confirmer que les deux femmes présentent des traces d'asphyxie et des traces de coups. L'une d'elle (ndlr : la plus jeune, âgée de 25 ans) présentait également une plaie par arme blanche, non létale, au niveau du coup. L'enfant présente également un syndrome asphyxique", explique ce samedi soir le procureur de la République d'Amiens après les premières autopsies. Un couteau a en effet été découvert - "portant possiblement des traces de sang", disait le parquet ce vendredi - dans cet appartement.

Cet homme de 48 ans n'était pas connu pour des faits de violences mais seulement des délits routiers et des faits d'escroqueries, de travail dissimulés et de faux en écriture privée précise le parquet. Aucune mesure de probation n'était en cours et aucune plainte, ni signalement pour violences conjugales, n'ont été découverts.