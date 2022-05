Triple homicide en Saône-et-Loire : l'auteur présumé se serait suicidé en Haute-Savoie

Le suspect activement recherché après la mort de deux femmes et d'une fillette, tuées à coups de couteau près de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), s'est probablement suicidé en Haute-Savoie.

L'auteur présumé d'un triple homicide le week-end dernier en Saône-et-Loire se serait suicidé en Haute-Savoie. Le parquet de Chalon-sur-Saône a confirmé lundi que le corps d'un homme suspendu au pont de la Caille, entre Annecy et Genève, avait été découvert par les gendarmes haut-savoyards lundi matin. Surnommé le "pont aux suicides", cet édifice suspendu de près de 150 mètres de haut est situé entre Allonzier-la-Caille et Cruseilles. Une fouille avait été lancée dans les gorges en contrebas, dans lesquelles plongent une quinzaine de suicidés par an.

Le véhicule retrouvé sur le parking

La voiture du suspect a été retrouvée sur le parking du pont de la Caille, ce qui laisse peu de doute sur l'identité de la victime, même si "l'identification est toujours en cours" précise le parquet. Ce chef d'entreprise de Chalon-sur-Saône était recherché depuis dimanche dernier. Il est suspecté d'avoir tué son ex-compagne, une femme d'une trentaine d'années, ainsi que leur fille âgée de 6 ans et une collègue de travail.

A Chalon-sur-Saône, le parquet précise que la section de recherches de la gendarmerie de Dijon est chargée de l'enquête et que des autopsies des quatre corps auront lieu mardi. Le procureur de la République de Chalon, Patrice Guigon, tiendra une conférence de presse mardi à 11h00.