Mérignac, France

Trois roses blanches. Les fleurs ont été accrochées jeudi matin au portail de la maison où habitaient le couple et leurs trois enfants. Un geste discret de la part de quelques élèves de l'école Arnaud Lafond de Mérignac, en mémoire de leurs trois camarades tués.

Dans le quartier Chemin Long, "tout le monde se connaît", raconte une habitante, "abasourdie". "C'était toujours un plaisir de discuter avec eux, lui il était pompier, on avait fait des fêtes de voisins", témoigne Lionel. Cet ami du couple habite "juste en face". Lui comme son épouse n'ont pas dormi de la nuit.

"C'est l'horreur... Un choc...Une incompréhension totale, on ne peut pas s'imaginer que des enfants de cet âge-là peuvent mourir. On a ce sentiment dans la tête et on n'arrive pas à l'enlever. Je pense qu'avec le temps ça partira mais on n'oubliera jamais."

Une cellule de soutien psychologique à l'école

Parallèlement aux investigations, alors qu'une enquête criminelle est ouverte pour homicides aggravés sur mineurs de moins de 15 ans, "le maire de Mérignac a fait part de sa profonde émotion et de son soutien aux proche de la famille, aux personnels enseignants et municipaux".

Alain Anziani, maire de Mérignac et vice-président de Bordeaux Métropole, s'est rendu jeudi matin, aux côtés de son adjointe à l'éducation, et de l'inspecteur d'académie, dans l'école Arnaud Lafond, où étaient scolarisés les trois enfants décédés. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place dans l'établissement pour les personnels enseignants et les agents de la Ville.