Triple infanticide de Doubs : stupeur et interrogations dans le village

Un couple de Doubs près de Pontarlier est en garde à vue après la découverte à leur domicile, lundi 13 mars, des corps de trois nouveaux-nés. Et dans la ville, c'est la stupeur et l'interrogation.

Une mère de famille de 30 ans et son compagnon sont gardés à vue depuis que les cadavres de trois bébés ont été retrouvés à leur domicile de Doubs, près de Pontarlier. La découverte remonte à lundi 13 mars et c'est l'homme qui a lui-même prévenu la police. Ce mardi, la procureure de la République de Besançon a expliqué que la mère, soupçonnée du triple infanticide, était passée aux aveux.

Les scellées sur la porte de la maison au 2 rue Callisto - Fany Boucaud

Mais dans le quartier où vit cette famille, c'est la stupeur et l'interrogation. Le couple loue une maison au début de la rue Callisto, depuis environ 4 ans. Il y a encore la berline du père, qui travaille en Suisse et la petite citadine jaune de la mère. Les voisins affirment tous qu'ils ne les connaissaient pas ou très peu. Ils voyaient régulièrement la mère partir en voiture pour aller chercher ses enfants à l'école. Et c'est tout.

"On a du mal à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, c'est vraiment l'incompréhension ici" Jacques, un voisin

Pas d'attache dans le voisinage, sauf la famille à côté de chez eux. Un voisin confie qu'il les a déjà vue jouer aux boules dans la rue ensemble. Et le couple recevait du monde de temps en temps. Des gens extérieurs au quartier. Mais personne du voisinage n'est allé prendre un repas chez eux. En fait, Virginie qui vit ici depuis 2 ans explique qu'elle ne connait pas ses voisins parce que c'est une rue où tout le monde travaille et a des occupations.

L'arrière de la maison avec les jouets des deux enfants - Fany Boucaud

Claude est le voisin direct du jardin du couple. Il voyait de temps en temps les enfants s'amuser avec le ballon de foot et sur le trampoline extérieur encore présent devant la maison :"C'est vrai que je voyais la maman fumait sur la petite terrasse et les enfants dehors, c'était une famille normale. J'habite ici depuis 30 ans et il n'y a jamais eu d'histoire."

La haie de la maison qui cache le trampoline des deux enfants et la berline grise du père - Fany Boucaud

En plus de l'horreur, c'est l'incompréhension dans le voisinage. "Je ne regarde pas chez les voisins" explique Maryse quelques maisons plus loin, "quand on passe, on se dit bonjour et voilà. Je ne peux pas vous renseigner sur sa grossesse ou non". Et l'interrogation première des policiers : la grossesse. L'une des questions posées lors de l'enquête du voisinage confirme Alain : "Ils m'ont tout de suite demandé si je l'avais vue enceinte, si on en parlait autour de nous, mais je ne pouvais pas le dire, je ne m'en rappelle plus."

"Je suis incapable de vous dire si elle était enceinte ou pas" Alain, un voisin au bout de la rue

Il y a encore les jouets des enfants, le trampoline devant la maison, le ballon de football et la cabane derrière la maison dans le jardin. Le couple a deux enfants connus : Pablo 7 ans, en CP et Eva, 3 ans en petite section. Le garçon joue au foot dans le club de la ville. Ils sont tous les deux scolarisés à l'école Saint Joseph dans le centre-ville de Pontarlier. Le directeur, Didier Droz-Vincent veut rester discret : "Il faut d'abord penser aux enfants, à leur retour au mieux dans l'établissement. Nous avons prévu une réunion de crise avec le corps enseignant et le diocèse mardi soir. Il y a aura une cellule de crise mise en place également avec l'Education Nationale jeudi matin pour les adultes et les enfants qui le souhaitent."

Pablo et Eva sont pour l'instant dans leur famille, "entre de bonnes mains" a confirmé le directeur.