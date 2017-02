Triple infanticide de Gergy : une peine allégée pour Céline Rubey

Le verdict est tombé vers minuit et demie vendredi soir : Céline Rubey est condamnée à 19 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté. Une peine allégée par rapport à celle qui avait été prononcée en première instance.

19 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté, c'est la peine à laquelle a été condamnée Céline Rubey pour avoir tué ses 3 enfants en 2013. En première instance, elle avait été condamnée à 20 ans de prison, dont une peine de sûreté de s deux tiers.

Pendant les 4 jours d'audience, Céline Rubey a eu l'attitude d'une sportive sur le bord du terrain. Elle est très impliquée dans son procès. Concentrée, elle se penche souvent vers ses avocats pour leur chuchoter des infos, elle apporte des précisions à la présidente et elle répond, toujours clairement, aimablement, et précisément à toutes les questions qu'on lui pose.

Je ne vous demande pas de l'aimer, je vous demande de la comprendre

"Je suis très fier de vous défendre", lui lance son avocat Franck Berton, ténor du barreau lillois. "Très fier parce que pendant ce procès je vous ai entendu parler avec humanité et sincérité." Puis il se tourne vers les jurés : "moi, je suis comme vous, je cherche la vérité, et cette femme, elle vous aide depuis le début, c'est rare en cour d'assises. Je ne vous demande pas de l'aimer, je vous demande de la comprendre".

La photo des enfants face aux jurés

L'avocate des parties civiles Géraldine Wendel justement ne comprend pas. Céline Rubey dit avoir tué ses enfants parce qu'elle voulait mourir, et qu'elle ne voulait pas les laisser seuls derrière elle. Mais justement, dit-elle, "les pères étaient en train de revenir vers leurs enfants à ce moment là. Alors ils n'auraient pas été livrés à eux-mêmes, ils ne seraient pas restés seuls." Avant de commencer sa plaidoirie, l'avocate a pris soin de placer devant elle la photo des trois enfants.

"Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a tué les enfants, c'est bien Céline Rubey", ajoute l'avocat général. Et il raconte à nouveau les enfants qui pleurent, qui se débattent, qui souffrent pendant que leur mère serre un sac plastique autour de leur tête. "Elle, quand elle a voulu se tuer, elle enlève le sac de sa tête au bout de quelques secondes quand elle sent qu'elle commence à manquer d'air. Mais Liam et les jumeaux aussi ils auraient aimé qu'on retire le sac de leur tête."

Quand la justice devient folle, l'humanité est perdue

Mais pourquoi ne s'est-elle pas arrêtée plus tôt ? Parce qu'elle ne pouvait pas, rétorque la défense. Ce sont les psychiatres qui le disent, au moment des faits, son discernement est très fortement altéré, elle ne voit pas d'autres issues, il faut qu'elle meure et ses enfants aussi.

"Bien sûr que c'est un crime terrible. Bien sûr que c'est atroce", martèle la défense. Mais 20 ans de prison, d'après les avocats de Céline Rubey, ce n'est adapté ni aux faits, ni à la personnalité de l'accusée. "Pour pouvoir se demander ce qu'on aurait fait à sa place, il faut être à sa place, avec son passé à elle, son vécu à elle", dit l'avocate de la défense Roksana Naserzadeh aux jurés. Franck Berton ajoute :"Quand la justice devient folle, l'humanité est perdue. Je vous la confie, je vous la confie", souffle t-il aux jurés.