Triple infanticide de Gergy : les hommes absents au 3e jour du procès

Céline Rubey est jugée en appel devant la Cour d'Assises de Dijon pour le meurtre de ses trois enfants à Gergy en 2013. Au 3e jour du procès, la personnalité de l'accusée a été évoquée, mais il a aussi beaucoup été question du rôle des hommes dans sa vie.

Dans la vie de Céline Rubey, les hommes ont souvent été absents. Cette jeune femme, jugée en appel pour avoir tué ses trois enfants n'a découvert l'existence de son père biologique qu'à l'âge de 12 ans. Et celui qu'elle considérait comme son père est mort quand elle était très jeune.

Des pères, il y en a deux autres à ce procès : ceux des enfants qui se sont portés parties civiles. Celui de Liam, 6 ans, n'a pas reconnu son fils. Il avait repris contact avec lui quelques mois avant le drame. Mais pour l'accusée : "au début ça se passait très bien, ensuite Liam s'est mis à régresser. Son père refusait qu'il me fasse des calins." Le père des jumeaux de 18 mois, lui, a fini par reconnaître ses enfants. "Mais ensuite, il ne les voit plus trop", regrette Céline Rubey.

Les deux hommes ne se sont pas encore exprimés lors de ce procès en appel, ils devraient être entendus vendredi.

Céline n'a pas été assez suivie, c'était pas sa faute.

Finalement, l'homme qui a le mieux connu Céline Rubey, c'est celui qui a partagé sa vie pendant 4 ans. Il l'a rencontrée quand elle était enceinte de 3 mois, elle attendait son aîné. A la barre, ce grand gaillard musclé fond en larmes. Il raconte avoir élevé Liam comme son fils, et même après s'être séparé de l'accusée, il est resté en contact avec elle. Il la décrit comme douce et gentille, s'occupant très bien de son fils. "Je trouve que Céline, elle a pas été assez suivie, explique t-il, en larmes, on l'a abandonnée comme ça. Je ne suis pas bien depuis le drame, mais je sais que c'était pas sa faute." Il fait référence au fait que Céline Rubey est sortie très vite de l'hôpital psychiatrique après un épisode de bouffées délirantes en juin 2013, et qu'elle a tout de suite récupéré la garde de ses trois enfants.

Un gourou musulman ?

Le dernier homme qui a été entendu par la Cour, tard jeudi soir, c'est un homme qui était absent physiquement de la vie de Céline Rubey, mais très présent par écran interposé. Ils ont échangés plus de 5000 messages en à peine trois semaines avant le drame. Ancien judoka professionnel, il se présente coach en développement personnel. Les avocats de la défense le voient plutôt comme un gourou musulman. Il est entendu pendant près de 3 heures. Quand la présidente lui demande s'il se sent coupable moralement, il répond "vous plaisantez, j'espère !" Très à l'aise à l'oral, il n'hésite pas à retourner les questions quand on lui en pose. Et à lancer trois fois à l'avocat général : "Que Dieu vous bénisse !" Céline Rubey dit qu'elle s'est sentie trahie par lui. Il jure "devant Dieu parce que le reste ça ne vaut pas grand chose" n'avoir "aucun pouvoir ni aucune influence, juste une relation amicale." Il se sent investi d'une mission protectrice, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il conseille à l'accusée avant le drame "de rendre ses enfants à leurs pères, comme ça elle peut se reconstruire."

La défense affirme qu'il était au courant qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments. Et pour l'une des psychiatres interrogées, "l'arrêt du traitement a favorisé un passage à l'acte."

Pendant 3 heures, Céline Rubey n'a pas jeté un regard à son ancien coach. Mais plus tôt dans la journée, elle a expliqué qu'après 3 ans de soins en prison elle n'était "plus influençable. Aujourd'hui je connais mes failles et je ne laisse plus aux gens l'occasion de s'y immiscer."