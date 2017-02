Triple infanticide de Gergy : les pères des enfants témoignent devant le tribunal

Au 4e jour du procès de Céline Rubey devant la Cour d'Assises de Dijon, ce sont les pères des enfants qui ont été entendus. Des pères qui ont été plutôt absents avant le drame, mais qui crient aujourd'hui leur désespoir.

Les deux pères ont craqué à la barre. Pourtant, on sait qu'ils n'ont pas été beaucoup impliqués dans la vie de leurs enfants. Le père de Liam, 6 ans, ne voulait pas d'enfants. Il quitte Céline Rubey quand il apprend qu'elle est enceinte, elle prend toute seule la décision de garder l'enfant :"et moi alors, j'avais pas mon mot à dire ?", s'étonne t-il. Il n'a jamais reconnu son fils. Mais peut-être que ça serait venu plus tard.

Je passe tous les jours devant le cimetière

Parce que quelques mois avant le drame, il a repris contact avec son fils. Il voit son fils deux fois, lui offre un ballon et va ramasser des pommes avec lui. Il est très ému en évoquant ces souvenirs : "on met des choses en place petit à petit, ça vient doucement." Jusqu'à ce jour d'octobre où Céline Rubey l'appelle : "son comportement vis à vis de moi avait brutalement changé, je me suis demandé s'il y avait quelqu'un à côté d'elle au moment du coup de fil, c'est comme si quelqu'un lui soufflait ce qu'elle devait faire." Aujourd'hui, raconte t-il en sanglots, "à cause de mon travail d'ambulancier dans le secteur, je passe tous les jours devant le cimetière et devant la maison où le drame a eu lieu. Il ne se passe pas un jour sans que je passe devant. On les a enterrés, on les a laissé ensemble tous les trois."

Je veux qu'elle paye, et qu'elle paye jusqu'au bout !

Le père des jumeaux, lui, a reconnu ses enfants, mais il n'a pas été beaucoup plus présent. Il a crié son désespoir pendant de longues minutes, lançant même à l'avocate de la défense : "pour vous ce n'est qu'un dossier, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez peut-être y penser, mais moi ça va rester là toute la vie." Il s'adresse aux jurés : "vous pensez ce que vous voulez, mais vous pouvez pas savoir ce que l'on ressent." Il sait bien qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir été plus présent. Il sait aussi que Céline Rubey l'accuse d'être violent. Mais il estime que son rôle de père, ce qu'il ressent à l'intérieur, n'appartiennent qu'à lui. Il parle de ces regards échangés avec les enfants, de ces mains qu'il a serrées dans les siennes et son avocate se met à pleurer.

"Je veux qu'elle paye, et je veux qu'elle paye jusqu'au bout" crie le père de Liam, qui assure dans le même temps que l'accusée a toujours été une très bonne mère pour ses enfants. "Pourquoi personne n'a rien fait, hurle le père des jumeaux, pourquoi t'as pris tes décisions toute seule, pourquoi t'as pas appelé à l'aide ?"