Triple infanticide de Gergy : un procès sur fond d'embrigadement salafiste ?

Céline Rubey, condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de ses 3 enfants en 2013, est jugée en appel à Dijon à partir de ce mardi. La question de son embrigadement dans un mouvement salafiste devrait être l'un des éléments essentiels des débats.

Céline Rubey n'a jamais nié les faits. Le 1er novembre 2013, à Gergy, elle a tué ses trois enfants en les étouffant avec des sacs plastiques, avant d'essayer de se suicider. Cette femme de 34 ans, dépressive depuis plusieurs années, aurait voulu en finir mais sans laisser ses enfants derrière elle.

Elle a été condamnée à 20 ans de prison en première instance, par la Cour d'assises de Saône-et-Loire. Elle a décidé de faire appel. Une décision que ne comprennent pas les pères de ses enfants (un fils de 6 ans et des jumeaux de 18 mois) : "une maman qui serait rongée par les remords, qui regretterait amèrement ce qu'elle a fait, on pourrait penser qu'elle accepte de sacrifier 20 ans théoriques de sa vie, avance Géraldine Wendel, l'avocate des parties civiles. Mais pour les avocats de cette mère infanticide, les remords et la décision de faire appel n'ont pas de lien de cause à effet. "Elle a énormément de chagrin, énormément de remords, explique l'une de ses avocates Roksana Naserzadeh, mais elle a suivi des soins et aujourd'hui elle est plus à même de s'exprimer."'

Ses avocats veulent remettre sur la table des éléments qui, selon eux, ont été balayés en première instance. Et notamment son parcours de vie et sa vulnérabilité psychologique qui l'ont conduite "à être sous l'emprise d'un groupe religieux et d'une sorte de gourou", d'après son avocate.

Voile intégral et bouffées délirantes

Céline Rubey s'est d'abord convertie à l'islam, a rejoint un groupe salafiste et s'est mise à porter le voile intégral. En juin 2013, elle est prise de bouffées délirantes lors d'un spectacle d'enfants qui récitent le Coran. Elle est internée en hôpital psychiatrique, et à sa sortie elle décide de rompre avec l'islam radical. Mais elle fait aussi la connaissance d'un homme, qui se présente comme un coach spirituel, et avec qui elle échange des milliers de messages, par SMS et par Facebook. C'est lui qui lui aurait conseillé d'arrêter ses médicaments, quelques semaines seulement avant les faits

L'avocat lillois Franck Berton sera du côté de la défense

Céline Rubey était-elle sous l'emprise de cet homme ? Quel rôle a t-il joué dans ce drame ? Des questions auxquelles les avocats de la défense vont tenter de répondre pendant le procès en appel. Céline Rubey aura d'ailleurs un avocat un peu particulier : Franck Berton, l'avocat lillois qui dans un premier temps avait accepté de défendre Salah Abdeslam, le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre, avant de se rétracter face au mutisme de son client.