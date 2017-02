Triple infanticide à Gergy : le procès en appel a débuté devant la cour d'assises de Côte d'or

Le procès en appel de Céline Rubey devant la cour d'assises de Côte-d'Or débute ce mardi 14 février 2017. La jeune femme de 34 ans, a été condamnée en première instance à 20 ans de prison pour un triple infanticide à Gergy en 2013. La matinée a débuté par le récit glaçant de la jeune mère.

Le procès en appel de Céline Rubey a débuté ce mardi 14 février 2017 devant la cour d'assises de Côte-d'or. Après le résumé de l'affaire et le rappel de la condamnation en première instance à 20 ans d'emprisonnement par les assises de Saône-et-Loire, la présidente Caroline Podevin a laissé la parole à l'accusée.

"Ce matin-là, je me suis réveillée avec l'envie de mourir" - Céline Rubey, jugée en appel pour un triple infanticide

Face à la cour, la jeune femme d'une trentaine d'années, cheveux tirés en arrière, raconte entre deux sanglots, cette journée du 1er novembre 2013. "Ce matin-là, je me suis réveillée avec l'envie de mourir. Ensuite les enfants ses ont levés et de manière machinale, habituelle, je les ai habillés et je les ai fait manger, et ensuite j'ai regardé sur internet comment me suicider".

Nouveau sanglot. Céline Rubey précise alors qu'à ce moment-là, elle a pensé à ses enfants et "n'a pas supporté l'idée de les savoir seuls, sans personne pour s'occuper d'eux".

"C'est dur de raconter ça aujourd'hui, précise-telle, " _je ne le supporte plus, alors qu'à l'époque je ne ressentais ri_en".

Un récit glaçant

Vient ensuite le douloureux et glaçant récit de la mort des enfants. les doses de valium administrés à son ainé, les sacs plastiques utilisés pour étouffer tour à tour ses trois fils. A l'évocation de ce récit, l'un des deux pères des enfants -partie civiles dans cette affaire- quitte la salle, avant de revenir quelques minutes plus tard.

Pour Céline Rubey, à ce moment-là, explique-t-elle à la cour, "je me disais que la mort était un mauvais moment à passer mais qu'après il y aurait le paradis". Elle tente à son tour de se tuer mais sans y parvenir, et avale des médicaments en grand nombre et de l'alcool.

Ce récit terminé, la présidente de la cour, Caroline Podevin, commence son interrogatoire. Sur ses envies suicidaires d'abord, " vous avez eu d'autres réveils suicidaires, qu'est-ce qui était différent cette fois ?". Dans le box, Céline Rubey explique que cela n'avait été avec une telle intensité.

La présidente poursuit ensuite sur la question religieuse et sur la présence très soutenue d'un coach en spiritualité, avec qui elle a échangé des milliers de messages par internet et par sms, jusqu'au matin du drame.

"C'est tout un parcours et on va y revenir tout au long de ce procès", a conclu la présidente avant de suspendre l'audience.

Reprise des débats à 14H30 ce mardi.