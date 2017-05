Triple infanticide à Schlierbach : la mère ne sera pas jugée

La mère de famille mise en examen pour avoir assassiné son fils et ses deux filles âgés de 2 à 10 ans en avril 2015 ne sera pas jugée devant un tribunal. La cour d'appel de Colmar vient de retenir l'irresponsabilité pénale.

Trois enfants retrouvés morts à l'arme blanche dans une maison familiale du petit village Schlierbach (Haut-Rhin) dans le Sundgau, le 11 avril 2015. Dans les heures qui suivent le drame, la principale suspecte, la mère de famille, est placée en milieu psychiatrique. "Elle n'était plus apte à s'expliquer et à participer à l'enquête dans ces conditions, donc la priorité était de la protéger et de permettre d'avancer", précisait à l'époque le procureur de Mulhouse Dominique Alzéari.

Hospitalisée d'office après les faits

Les enquêteurs devant les lieux du drame, le 11 avril 2015 © Maxppp - Jean-François Frey

La mère, âgé d'une quarantaine d'années, avait en effet tenté de se suicider en se "précipitant dans un étang situé à l'arrière de la maison". Des voisins alertés par les cris sont intervenus, révélant l'affaire. Elle avait reconnu les faits lors de sa garde à vue.

Irresponsabilité pénale

Ce jeudi, cette mère de famille, mise en examen pour avoir assassiné son fils et ses deux filles âgés de 2 à 10 ans, a été jugée "irresponsable" par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Colmar, selon une information de nos confrères des DNA. Elle ne peut pas répondre de ses actes devant un tribunal, elle ne sera donc pas jugée par une cour d'assises. Une première expertise psychiatrique menée quelques mois après les faits avaient déjà conclu à son irresponsabilité pénale au moment des faits.

"Scène insoutenable"

A l'époque, elle avait été poursuivi également pour tentative d'assassinat sur son mari, blessé au moment du drame et hospitalisé.

Intervention des secours, à Schlierbach, le 11 avril 2015. © Maxppp - Jean-François Frey

Le procureur de Mulhouse, pourtant habitué aux affaires difficiles, avait été marqué par la scène de crime. Le jour des faits, il confiait avoir découvert une "scène insoutenable", une affaire "extrêmement pénible".

"C'est tout un village qui souffre et pleure"

Ce triple assassinat a plongé cette commune de 1.200 habitants en état de choc, une cellule psychologique a rapidement été mise en place à la mairie. "C'est tout un village qui souffre et pleure", nous disait au micro le maire Bernard Juchs.

Une affaire douloureuse qui restera à jamais un mystère.