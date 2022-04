Triple homicide à Amiens : une information judiciaire ouverte contre le principal suspect

Le parquet d'Amiens ouvre une information judiciaire après 48H de garde à vue du principal suspect. Celui-ci a avoué le meurtre de sa compagne et admet "être nécessairement l'auteur" du meurtre de son fils et de la soeur de sa compagne. Un placement en détention provisoire a été requis.

Presque deux semaines après la découverte de trois corps dans un appartement de la rue Maberly d'Amiens, le parquet d'Amiens annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre Jérôme D. le principal suspect dans cette affaire. Celle-ci est ouverte sur les chefs de meurtre sur mineur de 15 ans, au préjudice de son fils Eliam ; meurtre par conjoint au préjudice de sa compagne Jennifer D. ; meurtre précédé, accompagné, ou suivi d’un autre crime sur la personne de la soeur de sa compagne, Amélia.

Cette décision a été prise après 48 heures en garde à vue pour le suspect de 48 ans, qui se sont achevées ce jeudi matin.

Une chronologie des faits qui reste incertaine

Après plusieurs auditions, Jérôme D. a reconnu avoir tué sa compagne Jennifer D, âgée de 25 ans. Ce meurtre, par étranglement, serait intervenu selon le prévenu "au cours du week-end du 9-10 avril, dans un contexte de dispute, après une forte alcoolisation de sa part", indique le procureur de la République d'Amiens Alexandre de Bosschère.

Les déclarations demeurent moins explicites quant aux décès de la soeur de sa compagne, Amélia, et de son fils Eliam, âgé de 3 ans : "Le gardé à vue [assure] que son alcoolisation et sa tentative de suicide ont affecté ses souvenirs. Il a néanmoins admis qu’il était nécessairement l’auteur de ces deux autres homicides. Selon lui, ils seraient survenus au cours de la journée de lundi pour le jeune Eliam et au cours de la journée de mardi pour Amélia D.", précise le parquet, qui souligne que des investigations supplémentaires permettront de préciser une chronologie des faits "pour l’instant incertaine".



Deux tentatives de suicide de la part du suspect après les faits

Un autre fait interroge les enquêteurs : des messages ont été envoyés des téléphones de Jennifer le dimanche 10 avril, pour prévenir son employeur qu’elle serait absente pour maladie ; et le lundi soir, depuis le téléphone de la soeur de sa compagne, à une amie. "Mais la syntaxe inhabituelle laisse penser que le suspect pourrait avoir envoyé ces messages", indique le procureur.

L’enquête conduite par le service de police judiciaire d’Amiens, appuyé par le SPR de Creil, a ensuite établi que Jérôme D. a utilisé seul et à plusieurs reprises la carte bancaire, le téléphone ou le véhicule d’Amélia au cours des jours qui ont suivi. C'était notamment le cas pour une commande Uber Eats - le témoignage d'un livreur a permis de confirmer qu'il avait livré de l'alcool pour la somme de 43,50 euros et que le suspect avait réceptionné la commande en dehors de l'établissement.

Le mercredi matin, le 13 avril, Jérôme D. a également fait l’acquisition d’une cloueuse électrique dans un magasin de bricolage. "C’est avec cet outil qu’il a tenté de se suicider en se plantant 7 clous de plusieurs centimètres de Iong au niveau de la tête, du cou et du thorax. Le lendemain matin, il a de nouveau tenté de mettre fin à ses jours en percutant un camion avec le véhicule d’Amélia", poursuit le parquet d'Amiens. Après plusieurs jours d'hospitalisation en réanimation, le suspect a pu être placé en garde à vue le mardi 26 avril à 10H.

Un placement en détention provisoire a été requis par le parquet. Des juges sont sur place au CHU d’Amiens ce jeudi après-midi pour l’interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire préalable à la détention provisoire.