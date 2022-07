Triple meurtre à Angers : le suspect mis en examen pour meurtres et agressions sexuelles

L'enquête avance après le triple homicide survenu dans le centre ville d'Angers (Maine-et-Loire) dans la nuit de vendredi à samedi. Le principal suspect, en détention depuis samedi matin, est mis en examen pour "meurtres aggravés par la commission, dans un temps proche, d'un ou plusieurs autres crimes", "tentatives de meurtres aggravés" et "agressions sexuelles", selon le procureur d'Angers Éric Bouillard.

Au cours de sa garde à vue, "il n'a pas fourni de véritables explications à ses actes, précisant simplement qu'il n'en avait pas souvenir en raison de son alcoolisation", précise le procureur. Selon deux témoins, des cousins des victimes, il se serait "embrouillé avec une fille" et aurait "commencé à faire des attouchements sexuels". Ils étaient présents ce soir-là avec des proches sur l’esplanade Cœur de Maine à Angers.

Une attaque en plusieurs temps

Dans la nuit de vendredi à samedi, trois jeunes hommes, dont un adolescent, ont été tués par arme blanche dans le centre d'Angers. Les trois victimes sont âgés de 16 ans, 18 ans et 20 ans. Le triple meurtre a eu lieu "à la suite de l'agression à caractère sexuel de deux jeunes filles par le mis en cause" poursuit la procureur d'Angers. "Éloigné dans un premier temps, il est revenu armé d'un couteau vers 2h50 samedi matin, pour porter des coups mortels".

Encore sous le choc, Toanisa Vakalepu, neveu de l'une des victimes - raconte sa version de la soirée pour "mettre fin aux rumeurs". "L’information qui circule comme quoi la personne a été importunée par la musique, ce n'est pas ça." Selon lui, l'agresseur "n’était pas venu pour la musique. Il voulait embrouiller une autre personne et après s'en est pris à une jeune fille".

Toanisa et ses amis lui ont alors "demandé de partir gentiment". A ce moment, l'homme s'est "décalé un petit peu, et il a vu une fille à côté, il s’est embrouillé avec, et c’est là où il a commencé à faire des attouchements sexuels". La jeune fille a alors "commencé à crier". Deux des victimes sont intervenues pour la protéger. "On est solidaires et on ne veut pas voir ce genre d’acte", affirme Toanisa, qui précise que "les petits cousins avançaient, le gars a eu le temps de sortir le couteau et passer à l’acte."