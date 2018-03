Le père de famille d'Ars-sur-Moselle, dont la femme et les deux enfants ont été retrouvés tués à leur domicile mercredi soir, a été entendu une première fois par les enquêteurs. Il a reconnu les faits, mais de nombreuses parts d'ombre subsistent.

Moselle, France

Il a commencé à se livrer. Le père de famille d'Ars-sur-Moselle, a reconnu "une dispute qui a entraîné la mort de sa femme et de ses enfants", selon le parquet de Metz, qui indique qu'il subsiste "des imprécisions dans l'enchaînement des faits." La garde à vue de l'homme devait se poursuivre ce jeudi, avant l'ouverture probable d'une information judiciaire.

Mercredi soir, les gendarmes ont découvert au domicile de cette famille habitant la rue Henri Dunand à Ars-sur-Moselle, les corps sans vie d'une mère de famille de 34 ans, et de ses jumeaux âgés de 2 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme a été frappée à mort. Ce n'est pas une batte de base-ball mais un rouleau à pâtisserie qui a été trouvé à proximité de la scène du crime. Un enfant a été étranglé et le second pendu.

Sur le mobile de ce triple meurtre, l'homme a fait état "d'une crainte de la séparation" mais ne s'est pas expliqué sur un tel déchaînement de violence.

Cette première audition s'est déroulé à l'hôpital de Nancy, où il a été transporté mercredi matin, après un accident sur l'A31 à hauteur de la Croix d'Hauconcourt, dans une possible tentative de mettre fin à ses jours. Il souffre d'une fracture à la jambe, mais selon le parquet "ses jours n'ont jamais été en danger."

L'homme, père d'au moins deux autres enfants nés d'une précédente union, est "présenté comme un intérimaire sans mission actuellement". Son épouse était en congé parental.