Triple meurtre de la rue Maberly à Amiens: la police lance un appel à témoin

La police judiciaire d'Amiens lance un appel à témoin après le triple meurtre de la rue Maberly. Un livreur Uber Eats est recherché. Il pourrait avoir des informations importantes pour les enquêteurs.

Une commande de repas a été effectuée le 12 avril soit 4 jours avant la macabre découverte. Deux jeunes femmes de 25 et 26 ans et un enfant de 3 ans. Et c'est avec la carte bancaire de l'une des victimes que le paiement de 43€50 a été effectué précise le parquet dans un communiqué.

Les enquêteurs souhaitent entendre en qualité de témoin le livreur Uber Eats qui a peut-être des renseignements importants pour l'enquête.

Toute personne qui a des informations à communiquer est priée de contacter la police judiciare au 03.20.30.37.25.

Le conjoint de l'une des victimes qui est aussi le père de l'enfant n'a toujours pas pu être entendu. Cet homme de 48 ans aurait volontairement percuté un camion sur la route de Flixecourt jeudi 14 avril. Les traces retrouvées sur son corps laissent à penser qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours.