Triple-meurtre du Châtelet-sur-Retourne : jugé pour avoir tué sa compagne et ses enfants

Le procès du triple-meurtre de Châtelet-sur-Retourne débute ce mardi 17 septembre 2019. Un père de famille est jugé devant les assises des Ardennes pour avoir tué sa compagne et leurs deux enfants, âgés de 2 et 7 ans.

Benjamin Burel comparaît à partir de ce mercredi 17 septembre 2019 devant la Cour d'Assises des Ardennes pour le meurtre aggravé de sa compagne et de leurs deux enfants âgés de 2 et 7 ans.

Les faits

Le soir du 10 septembre 2016, Benjamin Burel, cuisinier, quitte son travail à Reims. Arrivé chez lui, à Châtelet-sur-Retourne, il appelle la gendarmerie et dit avoir découvert les corps de sa compagne âgée de 29 ans et de leurs deux enfants de 2 et 7 ans dans la baignoire de la salle de bain. Aucune trace d'effraction n'est constatée

L'autopsie révèle que les victimes sont mortes noyées. Les corps de la femme et de l'aîné portent des traces de violence.

L'enquête

L'homme âgé de 34 ans est entendu comme témoin. Il explique avoir vu sa famille, bien en vie, le matin-même. Or l'analyse des bols gastriques montre que les décès remonteraient à la veille au soir, juste après le dîner. L'examen indique aussi que les corps ont séjourné plusieurs heures dans l'eau.

Interrogé à plusieurs reprises jusqu'à sa mise en examen et placé en détention provisoire 10 jours après le drame, Benjamin Burel nie toute implication. Le père de famille évoque un rôdeur avec qui il avait eu une altercation un an auparavant et qui serait repassé dans le quartier quelques mois avant le drame.

Précédemment condamné pour conduite en état d'ivresse, l'accusé reconnait avoir des accès de violence lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, selon le parquet de Reims. La famille peinait à rembourser des crédits et se trouvait en proie à des difficultés financières.

Le procès doit durer jusqu'au 24 septembre.