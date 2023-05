Triple noyade à Chalon-sur-Saône : trois ans de prison avec sursis pour la belle-mère des enfants

Un mois et demi après le procès de la triple noyade à Chalon-sur-Saône, le verdict est rendu. La belle-mère des trois enfants morts noyés dans le lac des Prés-Saint-Jean est reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à trois ans de prison avec sursis. « Mes enfants valent chacun un an de prison avec sursis. Je ne suis pas surprise mais dégoûtée. J’avais espoir que le tribunal de suivent pas les réquisitions. On n’en restera pas là", témoigne Lallia Konaté, la mère des trois enfants, au micro de France Bleu Bourgogne.

Lallia Konaté, la mère des trois enfants, et son avocat, Cédric Trabal © Radio France - Etienne Cholez

Le maire, Gilles Platret, relaxé

En revanche, aucune condamnation pour le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret. Il lui était reproché, par la partie civile, de ne pas avoir rendu assez lisible les panneaux d'interdiction de baignade, installés aux abords du lac où les trois enfants ont perdu la vie mais recouverts par la végétation.