Triple noyade de Chalon en 2018 : le président du tribunal répond à la mère des trois enfants

C'est ce vendredi 12 mai que le tribunal de Chalon-sur-Saône a rendu son jugement dans le procès de la triple noyade survenue en juillet 2018 au lac des Prés Saint Jean à Chalon . La belle-mère des trois enfants morts noyés, qui en avait la garde lors du drame, a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à trois ans de prison avec sursis, estimant que "le défaut de surveillance" avait un lien direct avec ce triste accident. Un jugement jugé beaucoup trop clément par Lallia Konaté, la maman des petites victimes à sa sortie du tribunal.

"Mes enfants valent donc chacun un an de prison avec sursis"

En colère et espérant une peine de prison ferme à l'encontre de la belle mère, Lallia Konaté, la maman, avait alors déclaré au micro de France Bleu Bourgogne : "Mes enfants valent donc chacun un an de prison avec sursis". Des propos forts mais cette réaction est "humainement éminemment légitime compte tenu de la douleur et de la détresse endurées depuis près de cinq années" estime le Président du Tribunal de Chalon, dans une réponse qu'il a postée sur Twitter . Il ajoute dans son communiqué que "chacun comprend qu'aucune décision ne peut apaiser sa souffrance".

Les avocats remis en place par le président du tribunal

Mais ce sont surtout les réactions des avocats que veut recadrer le président. Celui de la partie civile a expliqué après la relaxe du maire de Chalon que ce dernier "avait une responsabilité". L'avocat de la maman a lui estimé à propos de la condamnation de la belle mère qu'elle est "absolument ridicule" et que "c'est une insulte" à la mémoire des enfants.

Pour le Président, "ces commentaires déplacés sont en contradiction manifeste avec les principes du droit pénal". Il rappelle aussi que "toute peine supérieure aurait été illégale" et que ces propos des avocats sont "rigoureusement éloignés de ce que devraient être des seuls commentaires techniques (...) et portent atteinte à la sérénité devant entourer le jugement de faits aussi tragiques."

Le communique du président du tribunal

