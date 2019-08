INFO FRANCE BLEU POITOU - Triste épilogue pour le kangourou de Reffanes dans les Deux-Sèvres

Le kangourou qui errait dans la nature depuis juillet dernier autour de Reffanes a été retrouvé mort ce jeudi matin. Sans doute renversé par une voiture. Un habitant a pris un photo pour appuyer son témoignage. Cette photo est publiée en fin d'article. Attention, l'image peut choquer.

C'est Angélique, une conseillère municipale de Reffanes qui repère l'animal la première vers 6h50 ce jeudi matin. Elle est au volant de sa voiture, en route pour son travail à Ménigoute, quand elle aperçoit une bête allongée dans le fossé, le long de la départementale entre Vausseroux et la Juderie. Elle n'a pas le temps de s'arrêter mais une fois arrivée à son travail, elle envoie un SMS à son compagnon :

Elle sait que Benjamin, son compagnon, va emprunter cette même route une heure plus tard pour aller à son tour travailler au garage de Ménigoute. Elle lui demande de s'arrêter et de vérifier. Sur les indications d'Angélique, le motard retrouve sans peine l'animal. Il s'arrête pour prendre une photo : c'est bien un wallaby !

"Il était mort quand on l'a trouvé. Mais ça avait dû se produire peu de temps avant car l'animal était encore chaud" - Le maire de Reffanes

Dès que le kangourou errant avait été aperçu, Michel Roy avait reçu des consignes de la préfecture. Si l'animal était retrouvé, il fallait appeler l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et éviter que quelqu'un d'autre emporte la bête. Avec l'un de ses adjoints donc, le maire de Reffanes (même si la bête gisait plutôt du côté de Vausseroux, c'est lui qui a pris les choses en main) est allé lui-même récupérer le kangourou renversé par une voiture.

Après avoir prévenu la préfecture, la bête sera confiée à l'ONCFS pour tenter d'en savoir plus sur ce Kangourou : est-il pucé ? A qui appartient-il ? Comment a-t-il pu se retrouver là ? D'où-vient-il ? Pas des élevages voisins, ça, c'est sûr. Les gendarmes ont déjà vérifié.

Ce qui étonne les enquêteurs, c'est que personne n'a signalé sa disparition, ce qui laisse supposer que le propriétaire de la bête la détenait de manière illégale.

Dans la commune et alentours en tout cas, les habitants se disent tristes.

"On savait que le wallaby était dans les parages, mais comme il n'était pas agressif et ne faisait pas de dégâts, on s'était habitué à lui" - Jean-Michel Douard, garagiste à Ménigoute.