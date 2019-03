"Tristesse" et "honte" après la découverte à Nancy de deux tags antisémites

Nancy, France

La police de Nancy ce jeudi 14 mars précise que le groupe d'appui judiciaire est en charge de l'enquête. Deux tags, deux inscriptions, ont été dessinés au marqueur bleu dans un abribus au niveau du cours Léopold et de la rue du Haut Bourgeois à Nancy. Selon la police, l'inscription était insultante à l'encontre de Simone Veil, survivante de la Shoah, ancienne membre du gouvernement, entrée au Panthéon en 2018. Les services de la Métropole ont très vite effacés les inscriptions.

Dans un communiqué, le maire de Nancy, Laurent Hénart écrit "sa tristesse et indignation. Il condamne fermement ce message qui n'est en aucun cas le reflet de notre ville. " L'élu nancéien souhaite que "le ou les auteurs de cet acte odieux soient rapidement appréhendés et sévèrement punis".

Le président de la Métropole du Grand Nancy, André Rossinot "salue la réactivité exemplaire des services du Grand Nancy qui ont effacé cette inscription odieuse". Il ajoute dans un communiqué "Dans notre métropole humaniste et partout en France, nous ne devons jamais céder à la banalisation de tels actes."

Dans un tweet, Mathieu Klein, le président du Département de Meurthe-et-Moselle écrit "Honte à ceux qui souillent la mémoire de Simone Veil et Nancy. Haine des juifs et haine des femmes font toujours bon ménage. Féminisme et lutte contre l'antisémitisme doivent rester des alliés indéfectibles".