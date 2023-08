"Tristesse incommensurable" : Christelle, une Alsacienne, fait partie des victimes de l'incendie à Wintzenheim

C'est avec émotion que ceux qui l'ont côtoyée se souviennent de Christelle, 45 ans. Cette Alsacienne est décédée, mercredi 9 août, dans l'incendie du gîte de Wintzenheim , où elle était en vacances. Originaire de Strasbourg, elle était accompagnée par la SAJH de Schiltigheim (Structure d'activité de jour et d'hébergement), un foyer d'accueil pour adultes handicapés ayant une déficience intellectuelle qui dépend de l'Aapei de Schiltigheim.

"Ce n'est pas simple à gérer, ce sont des gens qu'on voit tous les jours, qu'on accompagne tous les jours", témoigne Emmanuel Bessard, directeur de la SAJH. "En tant que directeur, on déclenche ce qu'il y a à faire, le travail prend le dessus mais ça reste d'une tristesse incommensurable." Ces dernières heures, il a reçu de nombreux messages émus de la part de la soixantaine de salariés qui composent la structure.

"Une volonté de vivre"

Il faut dire que Christelle était très connue à la SAJH, accompagnée depuis les tous débuts de la structure, en 2005. "C'était un personnage de l'établissement, elle était très investie dans un certain nombre de dispositifs de l'établissement, le conseil à la vie sociale, la commission recrutement, etc."

Elle avait aussi été nommée dans la commission communication du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie Alsace (CDCA) au sein de la Collectivité européenne d'Alsace car elle était très engagée en faveur des droits des personnes handicapées. "Elle avait une volonté intellectuelle de vivre par elle-même, pour elle-même, de défendre ses droits et ceux des personnes en situation de handicap. C'est quelqu'un qui pouvait être très revendicatif, et à juste titre", indique Emmanuel Bessard.

La quadragénaire avait eu un chemin de vie cabossé. Éloignée depuis toujours de sa famille biologique, elle avait grandi dans une famille d'accueil, récemment décédée. Mais "elle avait une volonté de vivre, parfois même de manière volcanique, extrêmement exigeante sur le respect de sa personne et de ses droits".

"Sa présence radieuse"

Christelle participait également régulièrement aux ateliers de l'association Chemins d'écritures. Sur Facebook, l'association lui rend hommage : "Nous partageons le chagrin de ses proches, de ses copains et copines du SAJH, de celles et ceux qui ont partagé sa vie, qui l’ont rencontrée, accompagnée, et qui ont éprouvé sa présence radieuse qui illuminait tout autour d’elle. Elle nous laisse son sourire, ses yeux grands bleus, sa démarche et sa voix hachée… et ses mots en témoignage." L'association publie également l'un des textes écrit par Christelle lors des ateliers.

À Wintzenheim par défaut

Tous les ans, les résidents de la SAJH ont la possibilité de partir en vacances via des séjours organisés. "D'habitude, Christelle choisissait plutôt des séjours dans le sud", en Espagne notamment, indique le directeur de la structure. "Mais cette année, elle s'y était prise un peu tard, il ne restait pas grand chose." Christelle avait donc opté pour un séjour à quelques kilomètres de chez elle, à Wintzenheim, par défaut.