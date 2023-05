Trith-Saint-Léger : les gendarmes ont mené une battue pour retrouver Guillaume Tilloy, disparu il y a cinq ans

Dans le Valenciennois, Guillaume Tilloy a disparu depuis cinq ans . Ce mardi matin, suite à une nouvelle information dans le cadre de l'enquête pour assassinat, une battue a été organisée par la gendarmerie de Valenciennes.

Guillaume Tilloy a disparu il y a cinq ans

Une vingtaine de gendarmes ont mené des recherches mardi matin aux abords de la cité universitaire où avait été retrouvé le véhicule de Guillaume Tilloy. La battue a duré toute la matinée. Sa voiture, une Citroën C2, a été retrouvée près de la résidence universitaire du Mont Houy. Pour l'instant le parquet de Valenciennes n'a pas communiqué les résultats de ces recherches.

Guillaume Tilloy, âgé de 36 ans, a disparu le samedi 28 juillet 2018. Le jeune homme travaillait comme pizzaïolo à Saint-Amand-les-Eaux. Le jour de sa disparition, il a quitté son travail pour rentrer chez lui, et depuis, n'a plus jamais donné signe de vie. En 2018, un appel à témoins est diffusé par la police, des battues sont organisées et malgré l'appel lancé par sa famille , le jeune homme reste introuvable.

Le trentenaire, le jour de sa disparition, était vêtu d'un tee-shirt noir avec des dessins gris de type "Tribal", un pantalon noir, des baskets noires avec des lacets blancs.