Trois à cinq ans de prison pour les voleurs du tableau de Paul Signac au musée des beaux-arts de Nancy

Le tableau avait été volé en mai 2018 au musée des Beaux-Arts de Nancy avant d'être retrouvé un an plus tard.

Le procès du vol du tableau de Paul Signac , "Le Port de la Rochelle", au musée des Beaux-Arts de Nancy s'est achevé mardi 31 janvier. La Juridiction Interrégionale spécialisée (JIRS) a condamné les trois mis en cause d'origine ukrainienne à des peines de trois à cinq ans de prison ferme.

Appel de la décision

Deux des trois mis en cause ont été jugés par contumace et condamnés à trois ans de prison ferme. Vadym Huzhva, seul prévenu présent dans la salle d'audience, écope de la peine la plus lourde : cinq ans. Cet homme de 64 ans, qui se présente comme un marchand d'art, a nié toute implication lors de son procès.

Vadym Huzhva devra également payer 261.000 euros de dommages et intérêts pour la ville de Nancy, et 5.000 euros de préjudice moral. Son avocate Maître Samira Boudiba a d'ores et déjà annoncé que son client allait faire appel.