Trois accidents de la route en Drôme-Ardèche en moins de 4 heures : deux morts, un blessé grave

Trois accidents de la route, dont deux mortels, se sont produits en quelques heures seulement en Drôme-Ardèche ce vendredi. Un motard et un automobiliste ont été tués, un second motard gravement blessé.

Ardèche, France

Les deux accidents mortels se sont produits à dix minutes d'intervalle peu après 15 heures ce vendredi après-midi. D'abord, sur l'autoroute A7 côté Drôme où un conducteur de 86 ans a perdu le contrôle de sa voiture à hauteur de Livron en direction Lyon.

L'octogénaire a pu faire un malaise, c'est une hypothèse car il suivait un traitement médical. Sa voiture a dévié, est allée percuter le terre-plein central, avant d'effectuer plusieurs tonneaux et de s’immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. L’automobiliste était seul dans sa voiture. Cet accident a généré une dizaine de kilomètres de ralentissement. c'est le troisième accident mortel en trois semaines sur l'autoroute A7.

Deux accidents de moto en Ardèche

De l'autre côté du Rhône, sur la départementale 86, au Nord de Tournon, à Vion, un motard de 23 ans a violemment percuté un arbre vers 15 heures 20. Il n'a pas survécu à ses blessures. La départementale a du être coupée plus de deux heures le temps de l'intervention des secours.

Et en fin d’après-midi toujours sur la 86 entre la Voulte et le Pouzin, c'est un choc entre une moto et une voiture qui s'est produit vers 18 h 30. Le motard gravement blessé était en urgence absolue à l'arrivée des pompiers.

Ces accidents viennent alourdir encore un peu le bilan de la sécurité routière : 28 morts dans la Drôme, 25 en Ardèche depuis le début de l'année.