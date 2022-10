Trois accidents de la route en Isère dont un qui prive 500 personnes d'électricité autour de Sardieu

Il y a eu trois accidents de la route importants en Isère entre la soirée du samedi 1er octobre et le matin du dimanche 2 octobre. Le premier au Monestier-du-Percy dans le Trièves. Une voiture a fait une sortie de route et s'est retrouvée 10 mètres en contrebas. Parmi les quatre occupants de la voiture, deux personnes sont légèrement blessées. Une femme de 45 ans et une femme de 74 ans. Elles ont été emmenées à l'hôpital de La Mure et au CHU de Grenoble.

Le deuxième accident s'est déroulé à Brié-et-Angonnes. Une conductrice a percuté un arbre. Elle est gravement blessée et a été hospitalisée au CHU de Grenoble.

Enfin, un véhicule a sectionné un poteau électrique à Sardieu. Les pompiers ont cherché les personnes impliquées autour des lieux mais n'ont trouvé personne. En revanche, cet accident provoque une coupure d'électricité pour 500 personnes à Sardieu et Châtenay vers la commune de la Cote-Saint-André. Enedis doit faire les réparations dans la matinée.