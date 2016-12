Trois accidents en une demi-heure sur les routes de Meurthe-et-Moselle

Les pompiers de Meurthe-et-Moselle sont intervenus ce mardi après-midi pour trois accidents différents, à quelques minutes d'intervalle, à Pagny-sur-Moselle, Prény et Briey. Il y a plusieurs blessés, dont certains ont dû être désincarcérés.

Dure loi des série sur les routes meurthe-et-mosellanes, ce mardi après-midi. En une demi-heure, les pompiers ont dû se rendre sur trois interventions.

Tout a commencé vers 15h : une collision entre une voiture et une camionnette sur la départementale 952, au niveau de Pagny sur Moselle, en direction de Vandières. Les trois occupants de la voiture ont dû être désincarcérés par les pompiers. Deux d'entre eux sont légèrement blessés, un petit garçon de 8 ans et un homme de 59 ans. Le troisième, un homme de 38 ans, est blessé grave, il a été transporté à l'hôpital central à Nancy. Le conducteur de la camionnette, âgé de 29 ans, est lui légèrement blessé.

Une sortie de route et plusieurs tonneaux

Quasiment au même moment, un autre accident s'est produit entre Prény et Thiaucourt. La voiture, seule impliquée, a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux. A l'intérieur, un adolescent de 13 ans et une jeune femme de 21 ans. Les pompiers ont d'ailleurs dû là encore désincarcérer la conductrice. Heureusement, ils n'ont a priori que des blessures légères.

Enfin, dans le pays Haut, du côté de Briey, une collision entre deux voitures a fait un blessé léger, un monsieur de 84 ans.

On ne connaît pas les causes précises de ces accidents. Mais les pompiers appellent à la prudence, il peut y avoir encore des plaques de verglas par endroits.