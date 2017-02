Trois accidents graves à Nantes et en Vendée

Dans la nuit de samedi à dimanche, trois accidents graves ont eu lieu à Nantes et en Vendée. Il y a en tout six blessés graves.

Trois accident graves ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans notre région. Un à Velluire en Vendée, les deux autres à Nantes. Il y a six blessés graves en tout et quatre plus légers.

Gros carambolage en Vendée

Le premier de ces accidents est un gros carambolage entre quatre voitures en Vendée, à Velluire, sur la route entre Fontenay-le-Comte et Marans en Charente-Maritime. Quatre personnes ont été gravement blessées, cinq plus légèrement et il y a aussi quatre passagers qui s'en sortent indemnes. Les pompiers d'une quinzaine de centres de secours ont été mobilisés. Ils sont restés sur place pendant plus de sept heures.

Deux autres blessés graves à Nantes

À Nantes, un premier accident a eu lieu boulevard de Sarrebruck. Le conducteur d'une voiture a perdu le contrôle. Il était en arrêt cardio-respiratoire dans les pompiers sont arrivés. Ils ont réussi à le réanimer avant de le transporter au CHU.

Vers 6h30, boulevard de la Beaujoire, une voiture a renversé un piéton. Il est gravement blessé. La conductrice de la voiture est choquée.