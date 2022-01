Trois accidents mortels en une soirée sur les routes d'Occitanie

Les accidents mortels se multiplient sur les routes d'Occitanie. Il y en a eu trois en quelques heures mercredi 20 janvier. D'abord en Aveyron, vers Lessac, un motard d'une soixantaine d'années a percuté, vers 17h30, la remorque d'un semi-remorque en panne, qui était garé sur les voies de délestage. La circulation sur la RN88 s'est faite par alternance lors de l'intervention.

Puis, à Toulouse, vers 18h45, un homme de 55 ans a fait un malaise cardiaque dans sa voiture et est rentré dans un camion, sur l'A624, en direction de Toulouse, entre les sorties Colomiers et la Crabe.

Une voiture dans un étang

Et puis, une voiture qui roulait entre Golfech et Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne), a terminé au fond d'un des étangs qui borde la D953, vers 20h. Le conducteur âgé de 32 ans n'a pu être sauvé par les pompiers et a été déclaré décédé sur place. Le passager de 35 ans a été hospitalisé dans un état grave à Toulouse. Cet accident fait penser à celui qui s'est produit dans le Jura ce mercredi. Quatre lycéens (trois mineurs et une majeure) ont perdu la vie après que leur voiture a fait une sortie de route pour finir dans les eaux glacées du lac de Chalain. Un cinquième ado, passager, a pu sortir miraculeusement du véhicule et prévenir les secours. Souffrant d'hypothermie et très choqué, il a été hospitalisé.