Trois accidents simultanés font neuf blessés à Grandchamp-des-Fontaines

Trois accidents se sont produits les uns à la suite des autres sur la route nationale 137 ce dimanche 20 août. Roulant de nuit, une voiture a fait une sortie de route vers 3h30 du matin à Grandchamp-des-Fontaines, entre Nantes et Nozay, au niveau de l'aire de repos de Treillières.

Avant l'arrivée des secours, cet accident a provoqué deux sur-accidents dans les deux sens de circulation : l'un avec une voiture tractant une caravane, l'autre avec une troisième voiture. Les deux premiers véhicules transportaient quatre personnes, le troisième une seule, la conductrice de 35 ans. Ces neuf victimes ont été légèrement blessées, dont trois jeunes enfants (un an et demi, 4 et 5 ans). Six d'entre eux ont été transportés au CHU de Nantes.

24 sapeurs-pompiers ont été engagés pour cette intervention, ainsi que la gendarmerie nationale.