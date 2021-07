Trois accidents, un blessé grave dans le Gard

Le week-end est classé noir sur les routes, entre les départs et les retours de vacances. Malheureusement, de nombreux accidents se sont produits déjà ce samedi, dans le Gard. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés en particulier pour des interventions sur l'autoroute, mais aussi à Issirac ou encore à Vers-Pont-du-Gard. Une femme de 44 ans notamment a dû être désincarcérée dans un état grave.

C'est sur l'autoroute que s'est produit l'accident le plus grave, sur l'A9 à hauteur de Fournès vers 10h du matin, dans le sens Orange/Nimes : un accident impliquant une voiture, un poids lourd, et un véhicule tractant une caravane. La voiture s'est retrouvée sur le toit, la victime - une femme de 44ans- a due être désincarcérée et transportée dans un état grave à l'hôpital de Nîmes. Une légère fuite de carburant sur le poids lourd a était traitée par les services autoroutes.

Un peu plus tôt à 8h, au niveau de Vers-Pont-du-Gard, sur la route de Misserand, il s'agissait cette fois d'une collision entre deux voitures. L'accident a fait quatre blessés légers : deux hommes de 25 ans environ, une femme de 80 ans, et un enfant de dix ans. Tous ont également été transportés sur le centre hospitalier Carémeau, à Nîmes.

Enfin vers 14h, à Issirac, au nord du département entre Barjac et Pont-Saint-Esprit, il y a deux blessés légers après un choc entre une moto et une voiture : un homme de 48 ans et une femme de 49 ans... tous les deux se trouvaient sur la moto. Ils ont été transportés sur l'hôpital de Bagnols.