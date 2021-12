L'histoire remonte au mois de novembre 2021. Une femme avait été séquestrée et frappée dans une voiture à Besançon par trois hommes. Ce vendredi, les accusés ont été jugés au tribunal correctionnel de Besançon et ont écopé de peine allant jusqu'à 2 ans et demi de prison ferme.

Trois hommes condamnés à de la prison ferme pour séquestration et violence à Besançon

L'audience s'est déroulée pendant plus de cinq heures au tribunal correctionnel de Besançon.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre, une femme de 34 ans a été victime d'un guet-apens à Besançon. Alors qu'elle était en soirée, un de ses amis l'a appelé au téléphone pour lui demander de sortir, pour une simple raison consommer avec du crack. Une fois en bas du bâtiment, elle entre dans une voiture occupée par deux hommes et c'est à ce moment que son calvaire va commencer. Un troisième homme avec qui elle a eu une brève relation, monte dans l'automobile et commence à la frapper.

Après une quinzaine de minutes, la victime a réussi à sortir du véhicule en marche à Avanne-Aveney, le visage tuméfié et avec des cheveux arrachés. Les raisons de cette violence sont et restent floues après l'audience qui a duré plus de cinq heures au tribunal correctionnel de Besançon ce vendredi. Un des accusés parle de dette de stupéfiants de 300 euros, le principal accusé parle de son côté d'une histoire amour tumultueuse. Malgré le jugement, des zones d'ombre persistent.

Une histoire d'amour et de drogue

Le principal accusé un homme de 47 ans a écopé de 30 mois de prison dont six avec sursis. Il est reconnue coupable de violence aggravée et de séquestration. Pendant la comparution immédiate, ce Bisontin a avoué avoir frappé la victime, mais a tenu un discours souvent confus. Il a souvent répété qu'il était seulement tombé amoureux d'elle, comme-ci cela pouvait expliquer les multiples gifles infligées à la victime.

Pendant l'audition, il a affirmé connaître les problèmes de drogue de sa "petite amie" et a affirmé que cela l'énervait beaucoup. Ce serait cette addiction qui aurait causé l'altercation. "Elle est montée dans la voiture pour prendre du crack. Cela m'a mis en colère, j'ai jeté son produit et c'est à ce moment qu'elle a pété un plomb", assure l'accusé.

Mais une fois, la victime dans la voiture, les coups seraient directement partis. Le quadragénaire lui aurait lancé : "Je vais te crever, salope". La dette d'argent ou une rupture, pourrait être à l'origine de cette séquestration. Tous les accusés sont restés très vagues sur le mobile.

Si je lui avais mis des coups de poing, je l'aurais tué. Je ne lui ai mis que des baffes - le principal accusé.

Le profil du principal accusé interroge. Il a eu à faire plusieurs fois à la justice. Il paraît assez sûr de lui tel un caïd qui veut régner sur son petit monde. Les autres accusés et la victime avoue avoir peur de lui, notamment parce qu'il est violent et assez imposant. Pour autant, à la barre, ces déclarations partent dans tous les sens, ils ajoutent constamment plusieurs détails insignifiants et ne répond jamais clairement aux questions posées par les juges par manque de compréhension ou par simple refus.

Des versions qui divergent

La victime a refusé de parler pendant toute l'audition par "peur de représailles", elle a seulement avoué être polytoxicomane (cocaïne, crack, héroïne, cannabis, alcool). Mais elle a aussi évoqué une trahison de la part du deuxième accusé, un Bisontin de 30 ans. C'est ce dernier, également consommateur de crack qui lui a demandé de venir la rejoindre dans la voiture pour consommer.

C'est lui l'intermédiaire entre le principal et le troisième accusé ainsi que la victime ce soir-là. Il a déclaré avoir contacté le principal accusé "pour lui acheter des cigarettes". Ce dernier serait resté avec lui pour voir la victime afin de s'expliquer sur leur "relation". Ce trentenaire affirme qu'il ne savait pas que cela aurait pris une tournure violente. Il a tout de même été reconnu coupable de complicité et a écopé de 15 mois de prison dont 8 mois avec sursis. Pendant sa plaidoirie, son avocate l'a décrite comme un toxicomane pas très malin, fuyard et menteur.

Si on n'avait pas été là, elle ne s'en serait sûrement pas sortie vivante. - le deuxième accusé.

Le troisième accusé s'est présenté comme étant le simple conducteur du véhicule. Il a affirmé ne presque pas connaître le principal accusé, mais être un bon ami du deuxième. Lui aussi est un consommateur de drogue, mais occasionnel selon ses propos. Il a affirmé ne s'être pas rendu compte de ce qui se passait à l'arrière de sa voiture. "Je n'ai fait que conduire, je ne voyais pas ce qui se passait à l'arrière entre Mr et Mme", affirme-t-il.

Si j'avais su ce qui allait se passer, je ne serais jamais venu. - le troisième accusé

Il a choisi d'assurer sa défense tout seul. Quand le tribunal lui a demandé pourquoi il n'avait pas arrêté le véhicule alors qu'il y avait du chahut à l'arrière, il a répondu. "Je ne me suis pas totalement rendu compte de l'ampleur de la situation. J'ai, également, eu peur de me faire frapper si j'intervenais", lâche-t-il. Ce Bisontin de 24 ans, a écopé de 12 mois de prison dont 6 avec sursis pour complicité de séquestration.

Enfin, la victime a un profil assez particulier outre le fait qu'elle soit toxicomane et qu'elle soit une supposée prostituée. Elle est connue de la justice pour une affaire de meurtre qui remonte à quelques années. Pour autant, ses antécédents n'ont pas joué en sa défaveur. Les trois condamnés ont dorénavant interdiction d'entrer en contact avec elle et doivent lui verser des sommes de minimum 1.500 et 600 euros. L'audience des intérêts civils se tiendra le 8 septembre 2022.