Trois adolescentes interpellées par les services antiterroristes près de Paris, dans l'Oise et le Haut-Rhin

Trois adolescentes, soupçonnées d'être en lien "avec des personnes impliquées dans des filières terroristes", ont été interpellées mardi matin par les policiers de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Trois jeunes femmes, âgées de 15 à 18 ans, ont été interpellées mardi dans l'Oise, en région parisienne et dans l'est de la France. L'une d'entre elles a été arrêtée par les services antiterroristes à Creil (Oise), ont précisé les sources confirmant une information de France 3 Hauts-de-France. Les autres ont été interpellées à Noisiel (Seine-et-Marne) et à Brunstatt, près de Mulhouse (Haut-Rhin).

Ces adolescentes sont suspectées d'avoir été en lien, notamment via les réseaux sociaux, "avec des personnes impliquées dans des filières terroristes" présentes entre autres dans la zone irako-syrienne. L'enquête devra déterminer si ces jeunes femmes, qui présentent des "profils à risque", avaient la volonté de partir sur une zone de combat au Moyen-Orient ou si elles envisageaient de commettre un acte de nature terroriste en France.

Elles sont soupçonnées d'avoir été en lien avec Rachid Kassim, (terroriste tué début février et à l'origine de plusieurs projets d'attentats visant la France), a affirmé une source judiciaire à franceinfo.