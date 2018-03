Ils ont pris pour cible un magasin H&M, une boulangerie et un supermarché Leader Price à Poitiers. Trois adolescents ont été arrêtés par les policiers. Leurs complices sont âgés de 13 ans.

Trois adolescents âgés de 15 ans et 16 ans ont été arrêtés à Poitiers après deux vols et un braquage.

Ils sont passés à l'acte à trois reprises, en dix jours.

Vols chez H&M et dans une boulangerie

D'abord au magasin H&M de Beaulieu, le 23 février. Trois adolescents volent des vêtements et des lunettes. Deux employés s'interposent. Une vendeuse est repoussée violemment et les jeunes s'enfuient.

Deuxième acte : à la boulangerie La Sablette, quartier des Trois Cités, le lundi 5 mars. Là aussi, ils sont trois. L'un d'entre eux passe derrière le comptoir, pousse la vendeuse et se sert dans la caisse. La boulangère suit le trio dans la rue, pendant sa fuite. Un de jeunes lui fait un croche pied, ce qui fait chuter la vendeuse par terre. Le trio prend la poudre d'escampette.

Braquage au Leader Price

Troisième fait, encore plus violent, le lendemain mardi 6 mars. Les trois adolescents entrent dans le supermarché Leader Price du Grand Large. Muni d'une batte de Baseball et le visages sous une capuche, un des jeunes attire l'attention d'un videur. Pendant ce temps, les deux autres simulent un achat pour faire ouvrir la caisse. Ils brandissent alors une arme à feu et volent de l'argent. Trois complices âgés de 13 ans maintiennent les portes ouvertes pour les aider à partir.

Les policiers analysent les différentes images de vidéo-surveillance et prélèvent des empreintes digitales notamment à la boulangerie.

Ils arrêtent d'abord les trois enfants de 13 ans, aux abords du Leader Price jsute après le braquage. Les forces de l'ordre retrouvent ensuite les trois adolescents. Tous ces jeunes reconnaissent les faits. Ils affirment que l'arme est factice, mais elle n'a pas été retrouvée.

Des aveux en garde-à-vue

Les trois enfants de 13 ans ont été libérés après leur garde-à-vue et rendus à leurs parents.

Les trois adolescents doivent être présentés à un juge d'instruction, ce vendredi à Poitiers, à l'issue de leur garde-à-vue. Ces jeunes sont déjà connus des policiers pour des faits de petite délinquance.