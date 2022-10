Trois adolescents blessés dans un accident de bus scolaire dans le Coutançais

Trois adolescents ont été blessés dans un accident de bus scolaire, dans le Coutançais, ce lundi 10 octobre. Le car, qui transportait 22 lycéens depuis Cherbourg vers le lycée Marland à Granville, aurait percuté une souche d'arbre sur le bas-côté peu avant 8h, sur la RD 971 à Quettreville-sur-Sienne.

ⓘ Publicité

Les trois jeunes blessés, deux femmes de 15 et 16 ans et un homme de 15 ans, ont été pris en charge en urgence relative par les pompiers. Les 19 autres lycéens et le conducteur sont eux indemnes et transportés dans un autre bus.

Les gendarmes sont venus sur place pour réguler la circulation.