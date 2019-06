Trois adolescents blessés lors d'une course automobile dans le Vercors

Ce lundi, lors d'une course automobile à Bouvante (Drôme), trois adolescents ont été légèrement blessés par une voiture qui a dérapé.

Bouvante, France

L'accident aurait pu être bien plus grave. Trois adolescents de 13, 14 et 15 ans ont été légèrement blessés ce lundi lors d'une course automobile à Bouvante, dans le Vercors. Une des étapes de ce rallye, le "Liège, Rome, Liège", regroupant 50 véhicules, se déroulait sous une météo pluvieuse.

Vers 11h00, au lieu dit col de la Croix, au croisement entre la D331 et la D131, l'une des voitures dérape et blesse les adolescents, qui randonnaient dans les environs. Les trois jeunes souffrent de douleurs aux cervicales, au fémur et aux genoux. Ils ont été transportés au Centre Hospitalier de Romans.

La course a immédiatement été suspendue, elle a pu reprendre par autorisation de la préfecture à 13h00.

Le pilote et le co-pilote ont été identifiés, ils sont actuellement entendus par les gendarmes qui tentent de déterminer les circonstances de l'accident. Ils cherchent notamment à savoir si la voiture a percuté les jeunes ou s'ils ont été blessés en cherchant à éviter le véhicule.