Trois adolescents de 15 ans arrêtés pour des agressions dans le centre-ville de Pau

Trois jeunes de 15 ans ont été interpellés par la police après plusieurs agressions dans le centre-ville de Pau au moment des fêtes de fin d'année. Les faits se sont produits les 27 et 28 décembre. Les trois adolescents ont été arrêtés et ont reconnu les faits. Ils ont été déférés et présentés à un juge des enfants. Ils seront jugés au mois de mai au tribunal de Pau.

Dans cette affaire, six victimes sont recensées dont quatre qui ont porté plainte. Les autres n'ont pas été identifiées (vous pouvez vous signaler auprès du commissariat de Pau). À chaque fois, les agressions ont eu lieu dans l'hyper centre de Pau, dans le secteur de la place Clémenceau et quand il faisait nuit, aux alentours de 21h.

Le 27 décembre, deux jeunes hommes de 15 ans, cagoulés et masqués, s'en sont pris à un homme, lui ont demandé 5€. Ils ont même sorti un couteau pour le menacer. La victime a donné son porte-cartes, les agresseurs ont utilisé les cartes bancaires (avec le sans contact) dans des restaurants.

D'après le parquet de Pau, les deux jeunes ont eu envie de recommencer et ont convaincu un troisième de se joindre à eux pour le soir du 28 décembre. Leur cible : un couple âgé d'environ 80 ans. Ils ont tenté de voler le sac à main de la dame, le mari a crié pour dire qu'il allait appeler la police. Les agresseurs ont pris la fuite.

Ils ont ensuite agressé une femme d'une vingtaine d'années et un homme qui s'est défendu en frappant l'un d'eux. L'enquête a permis d'identifier trois mineurs placés à Pau. Ces adolescents de 15 ans n'avaient jamais eu affaire à la justice mais n'ont pas eu l'air de mesurer la gravité de leurs actes selon le parquet de Pau.