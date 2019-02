Trois adolescents interpellés pour avoir dégradé plus de 70 véhicules dans le secteur de Royan

Trois jeunes de 15 et 16 ans ont dégradé plus de 70 véhicules sur les secteurs de Royan, St Georges-de-Didonne. Ils ont brisé des rétroviseurs ou des vitres. Ils ont expliqué que c'était un jeu pour eux. C'est un minutieux travail d'enquête des policiers royannais qui a permis leurs arrestations.

Royan, France

Deux adolescents de 15 ans et un de 16 ans ont reconnu avoir dégradé plus de 70 véhicules. Ça s'est passé entre juin 2018 et janvier dernier. Ils ont sévi surtout du côté de Royan et Saint Georges-de-Didonne. Ils brisaient les rétroviseurs ou les vitres des voitures la nuit, entre 22 heures et 3 heures du matin.

Les policiers de Royan les ont arrêtés après un minutieux travail d'enquête, de recoupements, les appels à témoins n'ayant rien donné. Ces trois jeunes n'étaient pas connus des services de la justice ou de la police. Ils ont expliqué avoir fait ça "par jeu".

Les policiers cherchent maintenant à savoir si ces adolescents ont dégradé des véhicules dans d'autres communes aux alentours. Ils sont en train de vérifier.