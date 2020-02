Trois adolescents interpellés pour de nombreux cambriolages dans l'agglomération nantaise

Trois mineurs de 14 et 15 ans ont été arrêtés par les gendarmes de Loire-Atlantique ce mardi 11 février. En garde à vue, ils ont reconnu une quarantaine de cambriolages, vols de véhicules et destructions dans plusieurs communes de la périphérie de Nantes.

Loire-Atlantique, France

Les gendarmes de Loire-Atlantique ont arrêté ce mardi 11 février un trio d'adolescents, âgés de seulement 14 et 15 ans, auteurs de plus d'une quarantaine de cambriolages, vols de véhicules et destructions. Ils opéraient dans plusieurs communes de l'agglomération nantaise, dont Nantes et Saint-Julien-de-Concelles.

Trois ados âgés seulement de 14 et 15 ans

Les trois adolescents repéraient d'abord les maisons vides, surtout dans des zones résidentielles, pour ensuite venir les cambrioler. Une fois entrés par effractions, ils faisaient main basse sur les objets de valeur, des bijoux aux ordinateurs. Tout le matériel volé était ensuite revendu.

Pas inconnus des services de police

Et ça n'est pas tout, quand ils trouvaient les clés de voitures des propriétaires, ils les volaient pour se déplacer, avant de les abandonner, voir même de les incendier. Et ils n'étaient pas inconnus des services de police, puisqu'ils ont été interpellé trois fois ces trois dernières semaines pour des cambriolages ou recels de véhicules volés.