Trois adolescents qui tiraient à la carabine sur des voitures à Agde en garde à vue

Le mystère a été rapidement résolu. Samedi soir, un automobiliste de 26 ans originaire de Haute Garonne a été blessé par balle à la fesse gauche alors qu'il circulait sur la départementale 612 à Agde. L'homme rentrait de chez ses parents à Vias avec sa compagne. A l'hôpital, les médecins lui ont retiré un projectile de 22 long riffle et a bénéficié d'une ITT de 4 jours.

Les policiers du commissariat d’Agde ont fait le lien avec trois autres plaintes reçues dans la journée pour des dégradations par balle de trois véhicules qui circulaient la nuit précédente dans le même secteur. La brigade anti-criminalité (BAC) a mis en place des surveillances nocturnes dans les alentours et a entendu un nouveau coup de feu : un jeune homme est sorti sur le toit de sa maison pour y ramasser des objets. Le jeune homme a été interpellé.

Un jeune homme de 13 ans

Placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre, ce jeune homme de 13 ans, collégien en classe de 4e, a expliqué qu'il avait effectivement utilisé la carabine 22 long rifle de son père, avec lunette de visée, pour tirer uniquement sur des mouettes depuis la fenêtre de sa chambre dans la soirée du vendredi 21 janvier. Puis il a affirmé que deux copains, également mineurs, l’avaient rejoint le lendemain en apportant plusieurs dizaines d’autres balles de calibre 22 long rifle, et qu’il était allé tirer en leur présence dans la soirée du samedi 22 janvier, d’abord sur un talus à proximité de la RD 612, puis, « par jeu » , sur un véhicule en circulation qu’il a réussi à atteindre.

Ils sont allés ensuite dîner chez lui vers 21h, puis sont retournés tirer plusieurs projectiles. Son copain de 14 ans, lui aussi collégien en classe de 4e, aurait alors tiré à son tour sur un véhicule en circulation et ils auraient entendu l’impact du projectile sur la carrosserie. Puis, toujours selon ses dires, l'adolescent a retiré à son tour, visant prétendument le mur d’en face, mais il a touché une voiture qui passait à grande vitesse. Voyant le véhicule freiner, il a pris peur et a dissimulé l’arme et les munitions, puis est allé récupérer la vingtaine de douilles laissées la veille sur le toit sous la fenêtre de sa chambre. Il a affirmé regretter son comportement, ayant pris conscience de sa dangerosité.

Son copain de 14 ans a été placé à son tour en garde à vue ce dimanche après-midi par les policiers du commissariat d’Agde, puis le troisième mineur, âgé de 17 ans, a également été interpellé. Leurs auditions sont en cours.

A ce jour, six victimes de dégradations par balle de leur véhicule se sont manifestées auprès du commissariat de police d’Agde.