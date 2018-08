Coulaines, France

Les vacances semblent-elles trop longues à ces adolescents si pressés de retourner en cours ? Vers 2 h, dans la nuit de lundi à mardi, trois jeunes aventuriers âgés de 15 à 17 ans se sont glissés à l'intérieur du collège Jean-Cocteau de Coulaines, en passant par une fenêtre restée ouverte. Arrivés à leur but sans effraction, ils n'ont pas non plus commis de dégradation, mais sont repartis avec quelques fauteuils à roulettes et un extincteur.

Les riverains alertés par des "bruits suspects"

C'est d'ailleurs en s'amusant avec leurs nouveaux jouets dans la rue, qu'ils ont éveillé les soupçons. Des habitants ont en effet signalé à la police des "bruits suspects" dans le voisinage. Une patrouille envoyée sur place a intercepté les trois noctambules, dont l'un était scolarisé dans ce collège. Les trois mineurs ont été remis à leurs parents et seront convoqués ultérieurement par la justice pour un petit rappel à la loi. En attendant, ils seront certainement ravis de retourner en cours le 3 septembre, après des vacances décidément trop longues.