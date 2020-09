Trois ados arrêtés pour une longue série de cambriolages autour de Nantes

Trois jeunes de 15 et 16 ans viennent d'être arrêtés à Nantes et Vertou après une série de 11 cambriolages à la fin du mois d'août.

Trois adolescents âgés de 15 et 16 ans ont été arrêtés chez eux à Nantes et à Vertou après toute une série de cambriolages commis à la fin du mois d'août autour de Nantes.

11 cambriolages en tout

Des vols commis dans des commerces et des habitations : deux boulangeries de Haute-Goulaine et des Chaumes-en-Retz, un restaurant de Vertou, une brasserie de Pornic, une pizzeria à Bouguenais, un hôtel à Orvault, trois commerces à Gétigné et à Vertou et des maisons à La Montagne et Vertou.

À bord d'une voiture volée

Pour se rendre sur les lieux des cambriolages, ils utilisaient un gros 4x4 Porsche, également volé et alors qu'ils n'ont pas le permis. Il a pu être restitué à son propriétaire en bon état avant que les adolescents aient pu le revendre.