Trois agents de la police municipale devant le tribunal judicaire de Chambéry

Un procès pas banal, ce jeudi 1er décembre, devant le tribunal judicaire de Chambéry en Savoie. Trois policiers municipaux de Chambéry, deux hommes de 35 et 55 ans et une femme de 39 ans étaient jugés en comparution immédiate après une interpellation musclée le 12 août dernier dans le centre-ville de Chambéry.

Le procureur de la République de Chambéry leur reproche d'avoir utilisé de manière abusive du gaz lacrymogène lors de cette interpellation, d'avoir falsifié leur rapport d’intervention et porté plainte pour outrages de manière injustifiée. Pierre-Yves Michau a suspendu leur agrément depuis la mi-octobre et ils ont été placés sous contrôle judicaire. À la barre, ce jeudi, les trois prévenus : une ancienne fonctionnaire de police nationale, un ancien gendarme et un agent municipal depuis 35 ans, ont contesté ces accusations.

Les images de vidéosurveillance au cœur du procès

Ce 12 août 2022, peu avant une heure du matin, les trois policiers municipaux sont appelés suite à une bagarre, avenue du Comte Vert, près du rond-point du stade à Chambéry. Lorsqu'ils arrivent sur place et sortent de la voiture, ils tombent sur un homme ivre, torse nu, au milieu de la rue. "Un golgoth qui nous gueule dessus, nous insulte" explique à l'audience la policière municipale. L'homme tient un bâton de 60 cm de long à la main et ramasse un caillou.

"On lui a dit couche-toi, couche-toi, mais il n'a pas obtempéré, il avançait et nous insultait" ajoute l'agent qui a décidé d'utiliser sa bombe lacrymogène alors que l'homme était très proche de son collègue.

"Vous êtes dans le délire, le mensonge !"

Le procureur de la République de Chambéry n'est pas du tout de cet avis. Selon lui, c'est très clair sur les images de vidéosurveillance : "l'homme laisse tomber le bâton au sol, il lève les mains en l'air, avant de se faire gazer ! "assure Pierre-Yves Michau. "Vous avez des problèmes de vu les trois prévenus ?" demande le procureur, qui se dit très agacé par ce dossier. "L'homme est immobile, il n'est plus armé". "Il n'y a pas eu d'agression, vous êtes mis d'accord sur votre rapport, vous êtes dans le délire, le mensonge".

"Dans votre rapport, rien ne correspond à ce qui s’est passé, on est dans le métavers, dans le déni de réalité, dans l’hystérie collective » s'emporte Pierre-Yves Michau. Le procureur requiert trois ans de prison avec sursis à l'encontre de l'agent qui a utilisé la bombe lacrymogène, deux ans avec sursis à l'encontre des deux autres, ainsi qu'une interdiction d'exercer pendant cinq ans pour les trois policiers municipaux.

"On dit la vérité, c'est notre ressenti pendant l'intervention"

Les avocats des trois agents demandent la relaxe. L'ambiance est électrique entre maître Connille et le procureur. Le ton monte : "Je ne suis pas sourd maître, ce sont vos clients qui sont aveugles" s'emporte Pierre-Yves Michau. Les agents, en fonction dans la police municipal depuis 11, 16 et 35 ans, se défendent : "Dans le stress, on n'a pas vu qu'il avait lâché le bâton, ça dure quelques secondes pour intervenir, on avait peur c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé un équipage en renfort" explique un des policiers municipaux. "On dit la vérité, on ne s'est pas mis d'accord sur nos versions, c'est notre ressenti à tous les trois sur l'intervention".

"Il faut se faire péter le nez et trois doigts pour pouvoir réagir et intervenir" s'agace maître Olivier Connille. "Tous les policiers se posent aujourd'hui la question". "Pour qu'une infraction pénale existe, il faut une intention, le ministère public n'a apporté aucune preuve et ne vérifie rien, la caméra piéton n'est pas exploitée, les images d'avant l'agression non plus"'.

"L'homme interpellé avait près d'1,68 gramme d'alcool par litre de sang au moment de l'interpellation, il titubait, ce n'était pas un gentil garçon" ajoute maître Pierre Perrez.

loading

"C'est un cauchemar depuis le contrôle judicaire"

Une quarantaine de policiers municipaux et nationaux savoyards sont venus soutenir leurs collègues ce jeudi dans la salle d'audience. "On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, ce qui se passe aujourd'hui peut être une erreur d'appréciation mais ça ne mérite pas ce qu'on leur inflige aujourd'hui" explique Hervé Jacquot-Voirol, collègue des trois prévenus et représentant du syndicat Force Ouvrière.

"Ces policiers sont humiliés, ça casse, ça détruit" insiste maître Connille. Un des agents dit avoir un moment envisagé de mettre fin à ses jours avec son arme de service. "C'est notre 50è jour sous contrôle judicaire, c'est un cauchemar" lâche un des policiers, en pleurs. "Ce sont nos familles, nos proches, qui ramassent par ricochet, ce n'est pas simple" ajoute la policière municipale devant une salle d'audience remplie.

Une quarantaine de policiers municipaux et nationaux sont venus les soutenir. "Cette action de poursuite a tué la police municipale à Chambéry, dans tout le ressort et au-delà. Les policiers municipaux ne vont plus aller en première ligne maintenant » a insisté maître Perez, ancien adjoint à la sécurité de la Ville de Chambéry et avocat de la défense. Le jugement a été mis en délibéré, il sera rendu jeudi prochain, le 8 décembre.