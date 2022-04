Trois agents de la société d'autoroutes APRR/AREA percutés sur l'A43 en Isère : un mort et deux blessés

Un mort et deux blessés dont un grave, c'est le lourd bilan ce mercredi matin sur l'autoroute A43 à hauteur de Ruy-Montceau, près de Bourgoin-Jallieu. A l'origine il y a une perte de contrôle vers 5h30 ce matin d'un automobiliste allemand de 61 ans qui circulait dans le sens Chambéry-Lyon. Arrivé vers le kilomètres 40, entre l'échangeur de Coiranne avec l'A48 et la sortie Bourgoin-Jallieu, il a percuté - dans une zone de travaux avec basculement de chaussée - trois salariés de l'AREA en train de baliser ou de débaliser les lieux. Un agent âgé de 54 ans n'a pas survécu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un autre âgé de 60 ans a été héliporté en urgence absolue vers un hôpital lyonnais. Le 3e plus légèrement blessé, âgé de 32 ans, a été conduit à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu. Le conducteur de la voiture, comme celui d'un poids lourd qu'il a percuté par la suite, sont indemnes. Pour permettre l'intervention des secours et limiter l'accumulation des bouchons, la circulation a été coupée sur l'A43 d'abord a l'entrée Bourgoin-Jallieu dans les deux sens, puis à La Tour-du-Pin en direction de Lyon et L'Isle d'Abeau et Villefontaine en direction de Chambéry. Il y a eu malgré tout plus de 10 kilomètres de bouchons dans chaque sens. Une circulation qui a repris progressivement vers 7h30.