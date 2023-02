Trois agents pénitentiaires jugés à Châlons-en-Champagne pour des violences sur un détenu

Trois agents pénitentiaires de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne étaient jugés ce mercredi au Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Ils sont poursuivis pour des violences commises sur un détenu le 31 août dernier.

Que s’est-il passé de 8h53 à 9h05 ce matin du 31 août 2022 ? D’après la victime présumée, un détenu âgé d’une quarantaine d’années, trois agents pénitentiaires l’auraient violenté dans les couloirs de l’établissement alors qu’il devait être conduit à l’unité de soin. « Ce sont des gens violents », a martelé le plaignant, qui s’est exprimé par visio-conférence. A l’appui de ces accusations, les images des caméras de surveillance, diffusées pendant le procès. On y voit les surveillants lui faire un croche-pied ou encore le plaquer contre un mur alors que le détenu est en béquilles.

"Des images qui ne disent pas tout"

Mais les images ne disent pas tout. C’est en tout cas ce qu’ont essayé de faire comprendre les trois prévenus, tout au long de l’audience. « Je vais égorger ta femme et violer ta fille » aurait proféré la victime présumée à l’un des surveillant qui concède avoir « mal agi », n’ayant pas supporté qu’il s’en prenne à sa famille. « C’est une personne qui nous menaçait de mort. Je sentais mes collègues en danger. Il fallait que j’adopte une procédure de contrôle. Je n’ai pas fait usage de la violence », se justifie quant à lui le capitaine. Alors ces gestes étaient-ils professionnels ? Les agents pénitentiaires auraient-ils pu faire autrement ? C’est ce qu’a questionné la présidente tout au long du procès.

"Des tensions dues au manque de personnel"

Pour Julien Sohier, secrétaire du syndicat Force ouvrière (FO) à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, présent à l'audience, c'est le manque de personnel qui conduit à ce genre de situations : "Les agents sont totalement essorés par l'administration. C'est déjà un métier qui est compliqué au quotidien. Il y a une charge mentale qui est inhérente au métier. On gère des personnes qui sont placées sous main de justice et qui ne sont pas forcément volontaires pour être là, bien au contraire. C'est ce contexte de manque de personnel qui fait que le quotidien, qui est déjà compliqué, devient de plus en plus compliqué. On travaille avec des agents en moins, on doit se démultiplier pour assurer nos missions et on a une explosion des heures supplémentaires et une fatigue qui s'installe. Sans compter le fait qu'on est de moins en moins en sécurité. Et donc il y a de la tension qui se crée. On le dénonce depuis des mois et des mois, mais rien n'est fait."

Pour les prévenus, la procureure de la République de Châlons-en-Champagne a requis des peines de 4 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que des interdictions d’exercer allant de 4 à 6 mois.

Le détenu, qui s’est constitué partie civile, réclame, lui, 5000 euros pour les préjudices subis.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 avril.