Trois alésiens dont un mineur ont été écroués. Ils sont soupçonnés d'extorsion et escroquerie en bande organisée. Ils ont donné rendez-vous à un homme de quarante ans via un site de rencontre avant de le détrousser.

Trois alésiens écroués pour extorsion et escroquerie en bande organisée

3 alésiens, deux majeurs et un mineur soupçonnés d'extorsion et d'escroquerie en bande organisée , ont été interpellés en début de semaine à Ales. Présentés devant le pole criminel de Nîmes ce mercredi, une information judiciaire a été ouverte, ils ont été incarcérés au Pontet (84), Villeneuve-lès-Maguelone(34) et Nîmes (30)

Un rendez-vous dans un parking

Via un site spécialisé, ils ont donné rendez vous à un homme d'une quarantaine d'années qui croyait rencontrer une femme. C'était en début de soirée sur un parking d'Alès le 10 novembre dernier. Au lieu de la jeune fille, les trois individus qui le frappent (42 jours d'ITT) et lui dérobent sa voiture sans permis et de l'argent (assez peu). La voiture sera revendue les jours suivants (8.000€).

Des individus défavorablement connus

L'enquête appuyée sur la téléphonie menée par les hommes du commissariat d'Alès à permis de les identifier. Tous un profil de "petits délinquants", (stupéfiants, vol de véhicules et vols avec effraction). Ils ont reconnu les faits ainsi que deux autres agressions. Téléphones portables, tablettes, ordinateurs provenant sans doute des ces autres larcins ont été découverts à leurs domiciles lors des perquisitions.